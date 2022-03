La troisième ville d'Ukraine, Odessa, se prépare à un assaut majeur des Russes : la cité portuaire est sous la menace d'une attaque des forces navales et aériennes. Ce port, qui représente 75% du trafic ukrainien, est un symbole important dans la stratégie de Moscou.

La ville d'Odessa se prépare à l'assaut russe © Radio France / Vanessa Descouraux

Odessa, c'est la porte d'entrée de l'Ukraine vers le reste du monde : un port qui représente 75% du trafic ukrainien, mais qui est depuis plusieurs jours menacé d'un assaut aérien et naval de l'armée russe. Alors cette ville multiculturelle se prépare.

"On attend l'assaut"

C'est tout le paradoxe d'une ville qui s'offre encore des cafés en extérieur, qui se permet de laisser quelques-unes de ses librairies encore ouvertes, et qui est pourtant l'une des plus militarisées du pays. Le bord de mer y est inaccessible, le port est au ralenti.

Les plages sont en partie minées, rapportent différentes sources : le front de mer est devenu une zone militaire : "On attend l'assaut des bombes, par avion et par bateau. À Odessa, nous avons plusieurs ports : c'est là que passent principalement l'import et l'export dans le pays", explique le capitaine Uznichenko.

Des dispositifs anti-chars sont positionnés en plusieurs points de la ville © Radio France / VD

"Cinq contre un, on sait faire !"

Toutes les bases militaires de la ville ont été vidées de leurs soldats, installés depuis dans des emprises civiles, tenues secrètes. Odessa, d'ordinaire frivole et festive, se met en ordre de bataille, à l'image d'Oleg, un jeune volontaire dans la défense territoriale : "en un contre un, ce n'est pas un problème, même cinq Russes contre un Ukrainien, on sait faire, je m'en occupe ! Même ma grand mère m'a dit "vas-y, engage-toi, je t'attends"... ma grand mère de presque 80 ans".

A l'entrée de la ville, des panneaux de soutien à l'armée ukrainienne donnent une idée de l'esprit qui règne à Odessa : un dessin d'un navire russe qui coule dans une mer de sang.