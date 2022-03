Le président russe a "extrêmement mal évalué" l'invasion de l'Ukraine d’après le directeur de l'agence de renseignement britannique. Sa stratégie de guerre est jugée "défaillante" par des conseillers.

Le président russe Vladimir Poutine au Kremlin, le 30 mars 2022. © AFP / Mikhail Klimentyev / SPUTNIK

Le doute est-il en train de s’installer dans le camp russe ? Le président Vladimir Poutine est fourvoyé par ses conseillers qui "ont peur de lui dire la vérité" sur sa stratégie de guerre "défaillante" en Ukraine, où des troupes russes sabotent des équipements et abattent accidentellement leur propre avion, d’après les renseignements britanniques et américains.

La Grande-Bretagne et les États-Unis, dont les espions s'efforcent de mettre en avant les échecs de la Russie et les divisions du Kremlin, ont déclaré que les conseillers de M. Poutine avaient "trop peur" de lui dire toute la vérité sur les revers de Moscou sur le champ de bataille et l'impact réel des sanctions.

Des soldats russes avec le moral en berne

Quelques heures après la publication par la Maison Blanche de son rapport de renseignement sur la situation en Ukraine, le chef de l'agence de renseignement britannique GCHQ, Jeremy Fleming, a estimé jeudi dans un discours à l'Université nationale australienne de Canberra que le dirigeant russe avait surestimé la capacité de son armée à remporter une victoire rapide.

"Nous avons vu des soldats russes, à court d'armes et le moral en berne, refuser d'exécuter les ordres, saboter leur propre équipement et même abattre accidentellement leur propre avion", selon Jeremy Fleming. "Et même si les conseillers de Poutine ont peur de lui dire la vérité, ce qui se passe et l'ampleur de ces erreurs d'appréciation doivent être parfaitement clairs pour le régime", a-t-il estimé.

Jeremy Fleming affirme que le président russe a sous-estimé la résistance ukrainienne, la force de la coalition internationale contre lui et l'impact des sanctions économiques. Il est "assez évident" que Poutine est mal conseillé, abonde Marcus Hellyer, analyste de la défense à l'Australian Strategic Policy Institute de Canberra.

Selon lui, les renseignements occidentaux essaient de semer la dissidence ou alimenter le doute sur le jugement de Vladimir Poutine en Russie. Quels que soient les conseils qu'il reçoit, M. Poutine dispose de ressources et il est peu probable qu'il accepte un accord à moins d'avoir quelque chose de "très substantiel" à présenter au peuple russe, a-t-il ajouté.

Les froides relations entre Poutine et des militaires

Ces remarques font écho à un briefing de la Maison Blanche sur des renseignements américains rendus public mercredi. Selon leurs informations, les relations de Poutine avec son personnel militaire se sont détériorées. "Nous avons des informations, que nous avons maintenant rendues publiques, selon lesquelles (Vladimir Poutine) s'est senti trompé par l'armée russe", a déclaré Kate Bedingfield, directrice de la communication de la Maison Blanche.

Ces derniers jours, les forces ukrainiennes ont repris des territoires, dont Irpin, situé dans la banlieue stratégique de Kiev, alors que l'offensive russe semble s'enliser, cinq semaines après le début de l'invasion le 24 février.

Les rapports des renseignements américain et britannique interviennent au moment où les questions se multiplient sur la relation qu'entretient le président russe avec son ministre de la défense, Sergueï Shoigu, qui a disparu de la scène publique pendant des semaines avant de réapparaître le 26 mars dans une émission de télévision.