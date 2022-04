Des images satellites semblent montrer des fosses communes à Manhush près de la ville portuaire de Marioupol. Ce sont la preuve de crimes de guerre d’après les autorités ukrainiennes.

Une image satellite prise le 3 avril montre une fosse commune près d'un cimetière dans le village de Manhush, en Ukraine. © Maxar Technologies

Après les images de Boutcha, est-ce un nouveau charnier découvert en Ukraine ? Des photos satellites dévoilées par une entreprise spécialisée, Maxar Technologies, laissent peu de doute. Un gigantesque charnier est visible près de la ville de la ville de Marioupol, à Manhush. Des images authentifiées par le New York Times et le Washington Post.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

300 trous creusées pour des victimes

Ce village se trouve à 20 kilomètres à l’ouest de Marioupol. Il a été assiégé par l’armée russe au début de la guerre, il est à présent occupé. D’après la mairie de Marioupol, dans un message posté sur le réseau Telegram, "les occupants auraient enterré entre 3.000 et 9.000 résidents". Mais cela pourrait être encore plus. "Ce sont d'immenses tombes, et elles ont été creusées pour nos civils morts de Marioupol", poursuit Pyotr Andryushchenko, un assistant du maire de Marioupol, toujours sur Telegram. Il a publié les coordonnées du lieu sur la messagerie cryptée. "Vous pouvez voir sur les images à quel point cette zone est grande – ces tombes ne sont pas destinées à un petit village comme Manhush."

Les images montrent plusieurs rangées de tombes, situées dans un champ près du cimetière de Manhush. Selon Pyotr Andryushchenko, relayé par le New York Times, "nous pensons que ces sacs contiennent des civils, puisque nos militaires ont travaillé pour nettoyer les rues des soldats tombés". D’après Maxar, les tombes sont apparues le 23 et le 26 mars. De nouvelles images satellites captées deux semaines plus tard montrent l’extension de ces fosses, "avec plus de 200 trous creusés" d’après Maxar Technologies. Le New York Times a finement analysé ces images. D’après le quotidien américain, en tout, 300 fosses ont été creusés.

La ville de Marioupol encore défendue

Au moins 20.000 personnes ont déjà été tuées dans la ville portuaire de Marioupol selon Kiev. Si la Russie affirme avoir "libéré" la ville, des combattants ukrainiens continuent de défendre l'immense complexe métallurgique Azovstal où sont également retranchés des civils, d’après le gouvernement ukrainien. Au moins 20.000 personnes ont déjà été tuées selon Kiev.

Depuis le début du conflit, l'existence d’autres fosses communes a été révélée en Ukraine, notamment à Boutcha, près de la capitale. Les images de ce massacre avaient fait le tour du monde, et engendré des réactions de dizaines de pays. L'ONU a accusé vendredi l'armée russe d'actions "pouvant relever des crimes de guerre". Ses experts ont documenté le "meurtre, y compris certains par exécution sommaire" de 50 civils dans la ville.