Notre reporter en Ukraine Valérie Crova a rencontré Henry Camenen, co-fondateur de l’ONG française Road to relief, créée en mars, qui se consacre à l'évacuation des Ukrainiens des zones les plus touchées par la guerre. L'ONG a déjà participé à l’évacuation de Marioupol et de Kharkiv.

La ville de Severodonetsk dans l'est de l'Ukraine est ravagée par les bombardements © AFP / Yasuyoshi CHIBA

L'ONG française Road to relief a déjà participé à l’évacuation de Marioupol et de Kharkiv, en Ukraine. Depuis une semaine, ses membres font des allers retours à Severodonetzk, ville située dans la région de Lougansk, sous le feu des forces russes. Lundi soir, ils ont évacué sept personnes de l’hôpital pour les emmener à Kramatorsk. Pour France Inter, Henry Camenen, co-fondateur de l'ONG, décrit l'état de la ville et la façon dont se déroulent ces évacuations.

FRANCE INTER : Comment procédez-vous pour ces évacuations ?

HENRY CAMENEN : "Quand nous allons quelque part, nous récupérons les renseignements que nous pouvons avec les contacts que nous avons dans les divers services de renseignement. Une fois sur place, nous essayons d'établir un contact avec la police et les unités militaires qui sont sur le terrain. Rencontrer un Russe, pour nous, c'est la mort immédiate. Nous le savons depuis Marioupol. Par ailleurs, il y a des bombardements assez intenses, et régulièrement des combats de rue près du lieu où nous opérons. L'hôpital de Severodonetsk est dans le nord de la ville, juste à côté du front. Il y est fréquent d'entendre des tirs et le bruit des combats. Il y a quelques jours, un hélicoptère survolait même u

À Severodonetsk, nous nous rendons en premier lieu dans un centre humanitaire. Là, un coordonnateur rassemble les personnes souhaitant être évacuées. Un refuge antiatomique se trouve à côté, en souterrain. Nous avons aussi des adresses, où nous essayons de récupérer des gens. Mais c'est compliqué, car il n'y a plus de connexion possible dans la ville. Il nous arrive donc de nous rendre à des adresses pour lesquelles des demandes d'évacuation ont été faites il y a plusieurs semaine, mais quand nous arrivons, les personnes sont déjà parties, mortes, ou introuvables.

En plus des personnes se trouvant au sein de l'hôpital, il nous est aussi arrivé de suivre les bombardements pour tenter d'évacuer des habitants dans des immeubles qui venaient d'être touchés."

Pourriez-vous nous décrire l'état de la ville de Severodonetsk?

"C'est une ville fantôme, c'est assez sidérant. C'est quelque chose de post-apocalyptique. Toute les rues sont détruites, un immeuble sur deux est effondré. Il y a des voitures explosées un peu partout qui font d'ailleurs office de checkpoint ou du moins de barrages sur la route. Il y a des câbles partout à terre, des débris, des éclats. La ville est vide, on ne voit pas âme qui vive. On entend seulement les bombardements.

On dit qu'il y reste 10 000 habitants sur 100 000…

"J'avais même entendu parler de 6 000... La ville est vide et on ne peut plus y vivre. Les gens n'ont plus rien à manger. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est de l'aide humanitaire, et non pas des évacuations. S'il y en a 6000 qui restent, ce sont les 6000 derniers résistants qui ne sont pas nécessairement très favorables à toute idée d'évacuation, surtout par des organisations étrangères.

C'est à dire que les gens qui restent actuellement sont plutôt favorables à la Russie ?

"Oui. Quand nous arrivons quelque part, on nous dit très clairement : 'Moi, je suis pro-russe, j'attends la libération des Russes'. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme théorie du complot. L'idée selon laquelle les bombardements seraient provoqués par l'armée ukrainienne directement.

Quand la police ukrainienne nous escorte pour discuter avec ces gens, pour essayer de les convaincre qu'il ne s'agit pas d'être pro-Russe ou non, que c'est simplement un choix entre la vie et la mort, les gens peuvent les envoyer balader de manière assez violente.

Il faut aussi comprendre que ce sont des gens qui n'ont vu que les médias russes jusqu'à très récemment, qui ont passé deux mois enfermés dans des refuges souterrains, qui ne savent absolument pas ce qui se passe à l'extérieur. Il y a une grande méfiance générale, une grande méconnaissance et une grande peur générale."