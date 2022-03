Un fixeur ukrainien, ayant collaboré avec des équipes de Radio France à la fin du mois de février et au début du mois de mars en Ukraine, a été enlevé et torturé pendant neuf jours par l'armée russe, a expliqué lundi Reporters sans frontières, après avoir été alerté de sa disparition par Radio France le 8 mars.

Son témoignage, rapporté par Reporters sans frontières, est glaçant. Nikita (son prénom a été modifié pour des raisons de sécurité), un fixeur ukrainien ayant travaillé avec des équipes de Radio France à la fin du mois de février et au début du mois de mars en Ukraine, a été enlevé et torturé pendant neuf jours par l'armée russe, rend public lundi Reporters sans frontières. Radio France avait alerté l'association de sa disparition le 8 mars dernier et n'avait pas souhaité communiquer publiquement pour des raisons de sécurité.

RSF va désormais transmettre les informations recueillies au procureur de la Cour pénale internationale (CPI) en complément des deux plaintes que RSF lui a déjà adressées, les 4 et 16 mars.

Enlevé et torturé pendant neuf jours

Enlevé le 5 mars, Nikita, 32 ans, a été détenu pendant neuf jours et raconte à RSF la "fusillade de son véhicule", les "_séances de torture au couteau et à l’électricit_é" qu'il a subies, les "coups de crosse de fusils mitrailleurs sur le visage et sur le corps à plusieurs reprises, simulacre d’exécution, privation de nourriture pendant 48 heures".

Après sa libération, RSF a pu le contacter avec l'aide du Centre pour la liberté de la presse ouvert à Lviv. Son témoignage a été recueilli par l'association les 17 et 18 mars et "vérifié" par RSF : "Les différentes parties de son récit ont été corroborées par des entretiens avec un membre de sa famille, un de ses anciens codétenus, deux journalistes de Radio France. Un collaborateur de RSF l'a accompagné lors de son examen médical, qui a permis de confirmer les traitements subis."

"Nikita nous livre un témoignage glaçant qui confirme l'intensité des crimes de guerre perpétrés par l’armée russe contre les journalistes", souligne Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.

Désormais à l'abri

Aujourd'hui à l'abri dans une ville ukrainienne, celui qui est qualifié par Reporters sans frontières de "miraculé", juriste de formation, est régulièrement fixeur et interprète pour des médias étrangers depuis 2013. Il a notamment travaillé pour des équipes de France 2, BFMTV et RFI. En février 2022, à partir du début de la guerre en Ukraine, Nikita se consacre pleinement à son activité de fixeur et collabore avec Radio France. C'est le groupe de radio publique français qui a alerté Reporters sans frontières de la disparition du fixeur, le 8 mars dernier.