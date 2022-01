Il y a un an jour pour jour, le 20 janvier 2021, Joe Biden était investi 46e président des États-Unis. Malgré ses 79 ans, l'ancien vice-président incarnait une forme de renouveau de l'Amérique, marquée par la division après le mandat Trump. 365 jours plus tard et de nombreux ratés, les illusions semblent perdues.

Joe Biden, le 13 janvier 2022 à Washington, DC. Le président américain est à son poste depuis un an. © AFP / Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Il invoquait les "anges gardiens" de l'unité, il a été rattrapé par les démons de l'Amérique. En un an, l'optimiste, le débonnaire Joe Biden s'est mué en un président plus sombre, qui bataille pour sauver au moins quelques grandes promesses.

Le 20 janvier 2021, sur les marches ensoleillées du Capitole, le tout juste investi 46e président des Etats-Unis assurait que l'Amérique saurait, citant Abraham Lincoln, "embrasser ses anges gardiens", et qu'il mettrait "toute son âme" pour la "réunir". 365 jours plus tard, les divisions du pays sont encore bien présentes. Impopulaire, il fait face à plusieurs échecs. Economie, politique extérieure, lutte contre la pandémie et divisions politiques... sur tous ces sujets, Joe Biden a fait de grandes promesses, et accumulé d'immenses frustrations.

Un début de mandat en fanfare, plein d'espoir

Le mandat avait pourtant si bien commencé. Un sentiment de renouveau a accompagné le succès de Joe Biden, dans une Amérique divisée et marquée par les années Trump. Il veut incarner le rassemblement. Au moment de sa victoire, il s'était engagé à tourner la page de la meurtrière pandémie de Covid-19, à garantir la prospérité de la classe moyenne, à restaurer le prestige international de l'Amérique.

Les premiers mois sont réussis avec tout d'abord l'adoption rapide d'un plan de relance massif. Joe Biden a promis à la classe moyenne américaine de lui assurer des emplois et une certaine sérénité face à la mondialisation. Pour cela, il a ouvert les vannes : 1 900 milliards de dollars en début de mandat pour relancer une économie plombée par la pandémie. Puis, 1.200 milliards de dépenses dans les infrastructures décaties des États-Unis. Le chômage lui est en baisse. Concernant la pandémie, son administration arrive à convaincre les réticents et un bond important de la vaccination contre le Covid-19 est constaté.

Je dois vous dire que je n'ai jamais été aussi optimiste pour notre futur.

"L'Amérique est de retour" sur la scène internationale, répète Joe Biden. C'est vrai, en grande partie. Parmi les faits marquants, la signature, quelques heures seulement après sa prise de fonction, d'une série de décrets dont l'un portant sur le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat.

Son prédécesseur, Donald Trump, avait sorti les États-Unis de cet accord signé en 2015 par Barack Obama, lors de la Cop 21. Les États-Unis sont ainsi revenus à la table des grandes discussions sur l'environnement, le commerce ou sur le programme nucléaire iranien. Le président s'est aussi attaché à réparer les liens avec les alliés traditionnels de son pays, mis à mal par Donald Trump.

Son équipe est unie. Son image est bonne, loin de l'homme vieillissant et apathique qu'essayent de construire ses opposants. "Je dois vous dire que je n'ai jamais été aussi optimiste pour notre futur. L'Amérique va de l'avant à nouveau", a lancé le chef d'État démocrate lors d'un discours en avril dernier, date de ses 100 premiers jours à la Maison Blanche.

En trois mois à la tête de la première puissance mondiale, celui que ses détracteurs appelaient il y a peu "Joe l'endormi" a surpris tout le monde. Il envoie d'ailleurs un message au monde entier. "Le temps des flirts avec les dictateurs est révolu".

Promesse impossible face au Covid, raté en Afghanistan : l'été 2021 laisse des traces

L'arrivée au pouvoir de l'administration Biden est donc une véritable réussite. Cependant, la machine va progressivement s'enrayer. Pour rien arranger, le président n'a pas de réel levier parlementaire. Au Sénat, les démocrates n'ont que 50 + 1 voix, celle de la vice-présidente Kamala Harris, contre 50 aux républicains. Joe Biden "a fait une erreur de calcul politique" en disant avoir "une majorité réelle de gouvernement" au lieu de "poser en président de cohabitation, ce qu'il est, de fait", analyse Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire.

Tout s'accélère l'été dernier. Le 4 juillet, pour la fête nationale, Joe Biden déclare prématurément l'"indépendance" face au virus. Cependant, le variant Delta a ensuite déferlé, puis Omicron, suscitant une immense lassitude des Américains. Seulement 46% d'entre eux approuvent désormais sa politique sanitaire, contre 69% au début de son mandat. Ses appels à se faire vacciner et à porter le masque sont violemment critiqués par nombre de républicains. De son côté, la Cour suprême vient d'annuler une obligation de vaccin ou de test que la Maison Blanche voulait imposer aux grandes entreprises.

Au niveau international, Joe Biden doit faire face à plusieurs crises que son administration ne va pas bien gérer. Il est très critiqué pour sa gestion du retrait chaotique d'Afghanistan. En août, les Américains ont assisté, sidéré, à la chute de Kaboul et au retour des talibans, pendant que Joe Biden était retranché dans la résidence de Camp David.

Les relations entre les États-Unis et la France se sont également tendues suite à l'affaire des sous-marins, qui a très mal pris le fait de se voir souffler un gigantesque contrat. Fin octobre, Joe Biden a d'ailleurs reconnu que son pays avait été "maladroit". "Ce que nous avons fait (…) n’a pas été fait avec beaucoup d’élégance".

Le vendredi 29 octobre 2021, lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron à Rome, Joe Biden a reconnu que Washington avait été maladroit dans le dossier des sous-marin. © AFP / EyePress News

Une fin d'année tendue, les critiques fusent au sein même de son parti

La fin d'année est chaotique pour le 46ème président américain. Le coronavirus se propage extrêmement vite et le nombre de contaminations fin décembre explose avec plus de 300.000 nouveaux cas par jours. D'ailleurs, depuis le début de l'année 2022, la situation s'empire avec un pic à plus d'un million le 3 janvier.

Il ne réussit pas à faire passer un plan de 1.800 milliards de dollars de dépenses sociales et environnementales, faute de réel contrôle du Sénat. Certes, le taux de chômage ne cesse de baisser cependant, l'inflation flambe, atteignant un niveau jamais vu depuis 1982. Les prix ont grimpé de 7%. Un phénomène généralisé au niveau international, plaide Washington. Les seuls prix de l'énergie ont bondi de 29,3%, et ceux de l'alimentation de 6,3%, selon l'indice des prix à la consommation publié par le département du Travail.

Joe Biden s'était engagé à apaiser l'Amérique et consolider ses institutions démocratiques. Le démocrate, qui a bénéficié pendant sa campagne du soutien jugé décisif de figures de la communauté afro-américaine, leur a promis de parachever le combat pour les droits civiques.

Il veut harmoniser au niveau fédéral les procédures de vote, pour barrer la route aux Etats du sud qui restreignent, de fait, l'accès aux urnes des minorités. Mais, dans un scénario qui rappelle l'échec de son agenda social, deux sénateurs démocrates barrent pour l'heure la route à ce projet. Ces échecs irritent la frange la plus à gauche de son parti. Ses projets sont jugés trop interventionnistes par les démocrates les plus centristes. Quant aux républicains, ils sont sous l'influence toujours immense de Donald Trump, et adhèrent dans leur majorité à ses déclarations, sans fondement, sur une élection frauduleuse de Joe Biden.

Il a donc du geler en décembre, à cause d'un seul sénateur démocrate récalcitrant, un projet de dépenses sociales et environnementales de 1.850 milliards de dollars. Ce scénario s'est répété en janvier, pour une vaste réforme censée protéger l'accès au vote des électeurs afro-américains, majoritairement démocrates, et que restreignent de facto des lois de certains Etats républicains du Sud. Les mêmes États qui, avec la bénédiction d'une Cour suprême devenue très conservatrice, défient aussi Washington sur le droit à l'avortement.

Au niveau international, l'ex-sénateur, qui veut articuler sa politique étrangère autour de la rivalité avec la Chine, a néanmoins réussi jusqu'ici à maintenir une ligne de communication ouverte avec le président chinois Xi Jinping. Mais cette diplomatie "les yeux dans les yeux", qu'il applique aussi avec le Russe Vladimir Poutine, n'a pas suffi par exemple à déjouer les tensions autour de l'Ukraine. Son image s'écorne petit à petit. Il sera notamment moqué pour s'être endormi sur son siège le jour de l'ouverture, en novembre, de la Cop 26 à Glasgow.

Un président impopulaire

Joe Biden joue pourtant de sa personnalité, à l'opposé de celle de son prédécesseur républicain. Il a la blague et l'accolade faciles, des drames familiaux l'ont doté d'une empathie évidente. Aux côtés de son épouse Jill Biden, il cultive l'image d'un bienveillant grand-père : une balançoire pour les petits-enfants sous les fenêtres du Bureau ovale, un chien, la messe le dimanche et des glaces dans le congélateur.

Cependant, après une année à la Maison Blanche, le démocrate n'est incontestablement pas populaire. Les sondages lui donnent autour de 42% d'opinions favorables et selon une enquête de l'université Quinnipiac, 58% des Américains pensent que la démocratie ne résistera pas aux divisions du pays, plus que jamais hanté par la violence. Celle des attaques politiques, des inégalités sociales ou raciales, des morts par overdose ou par arme à feu.

Une anecdote récente illustre le ton pris par le débat politique. Lors d'un échange téléphonique bien innocent consacré à Noël, le président a entendu un père de famille lui lancer "Let's go Brandon", devenu une manière détournée de dire "Fuck Joe Biden".

"Tout tournait autour d'un retour à la normale, un espoir de dialogue par-dessus les clivages partisans, et une priorité donnée aux grandes crises, à savoir le Covid et l'économie", analyse Lara Brown, politologue à la George Washington University. Mais cet "optimisme, combiné à l'espoir populaire que tous ces problèmes seraient réglés, a fait tomber Joe Biden et son administration dans l'orgueil".

Malgré les attaques, Joe Biden défend son bilan

Joe Biden va tenter désormais de corriger son image de président englué dans les déconvenues, notamment lors de son discours sur l'état de l'Union, traditionnelle allocution de politique générale des présidents, prévu le 1er mars devant le Congrès. Après, il sera, selon les commentateurs politiques, trop tard pour espérer peser sur les élections législatives de mi-mandat, prévues à l'automne, et qui s'annoncent mal pour le parti démocrate.

Malgré les critiques et les attaques, l'équipe de Joe Biden défend son bilan. La Maison Blanche a vanté mardi sur Twitter, tableaux de chiffres "avant/après" à l'appui, ce que Joe Biden a accompli en matière de rebond économique et de lutte contre la pandémie de Covid-19. Elle a mis en avant les progrès "historiques" de l'emploi, avec un taux de chômage désormais de 3,9%, contre 6,4% il y a un an. Sur le plan sanitaire, l'administration Biden a rappelé que 74% des Américains étaient désormais entièrement vaccinés, contre 1% quand elle a pris les rênes.

Si le président a dû enterrer son ambition de vaste réforme sociale, il peut tenter avant l'été d'en sauver des bribes. Sa porte-parole a fait état de discussions avec les parlementaires pour "baisser les coûts de la santé, et de la prise en charge des plus âgés comme des plus jeunes." "L'Amérique est à nouveau en mouvement", s'est félicité Joe Biden sur Twitter mardi.