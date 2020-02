Neuf morts et cinq blessés graves : l’Allemagne est sous le choc après deux attaques à Hanau, près de Francfort. Le tireur a visé les clients et les employés de deux bars à chicha Après une nuit de traque, il a été retrouvé mort chez lui tôt dans la matinée de jeudi.

Police scientifique à Hanau, le 20 février 2020 © Maxppp / Andreas Arnold/dpa/picture-alliance/Newscom

C’est l’hypothèse d’un acte raciste qui se dessine ce jeudi matin. Les enquêteurs ont découvert au domicile du suspect, outre son corps sans vie et un autre cadavre non identifié, une lettre de confession et la vidéo de l‘attaque. Un crime raciste perpétré par un Allemand, puisque sa lettre ne laisse aucun doute sur ses motivations.

Un nouvel attentat d’extrême-droite dans le pays, visant cette fois deux bars à chicha, fréquentés dans cette ville de 200.000 habitants par une population souvent d’origine kurde.

Il est 22h mercredi soir quand l’homme lance son premier assaut, en plein centre-ville. Il appuie sur la sonnette du bar, la porte s’ouvre, il entre et tire vers la zone fumeurs. Des témoins entendent huit ou neuf tirs, qui tuent quatre hommes et une femme. Très peu de temps après, deux kilomètres plus loin, de nouveaux tirs résonnent dans la nuit dans le quartier de Kesselstadt. Un autre bar, situé au pied de tours d’habitation, et quatre nouvelles victimes.

La traque est alors lancée : d’importants moyens de police sont déployés jusqu’à trois heures du matin. Le véhicule du suspect est retrouvé devant son domicile. Les forces spéciales font sauter la porte, se retrouvent face au père du suspect, qui leur indique où se trouve leur fils, mort aux côtés de ses aveux.

La menace d’extrême-droite monte en Allemagne

Le pays fait face depuis de longs mois à une recrudescence de ce que les médias allemands appellent tout simplement un terrorisme d’extrême-droite. Depuis le mois de juin, pour la première fois depuis des décennies, un homme politique de la CDU (parti d’Angela Merkel) a été tué lors d’un assassinat politique mené par un néo-nazi. Il l’avait tué par balles bout portant.

En octobre, c’est la synagogue de Halle qui était visée par un militant néo-nazi. La porte n’a pas cédé alors qu’il tentait de la faire sauter, il a alors décidé de tuer plusieurs personnes dans des bars alentours, fréquentés par une population d’origine étrangère.

Vendredi dernier, douze personnes ont été arrêtées dans le pays. Douze militants d'extrême-droite soupçonnés de préparer des attentats de grande envergure.