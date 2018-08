En Colombie, des trafiquants de drogue offrent 60 000 euros à celui qui éliminera le chien policier Sombra.

Pour sa sécurité, Sombra a été mutée à l'aéroport international de Bogota. L'adresse de son chenil est gardée secrète. © AFP / Raul Arboleda

Le nouveau cauchemar des trafiquants de drogue colombiens s'appelle Sombra ("ombre" en espagnol). La bien nommée est une chienne d'élite au sein de la brigade des 'stups' du pays. En cinq ans de service, elle a permis l'arrestation de 245 personnes et reniflé 9 tonnes de drogue dont 2,9 tonnes de cocaïne dans le port d'Uraba cachées dans un conteneur de bananes qui s'apprêtait à rejoindre Anvers, en Belgique. Un manque à gagner de plus de 200 millions d'euros pour el Clan del Golfo, le pire gang du pays qui a donc mis à prix la tête du berger allemand âgé de six ans (200 millions de pesos/60 000 euros, selon la BBC).

Un odorat particulièrement développé

Pour la protéger, les autorités colombiennes ont donc décidé de la placer en lieu sûr. Sombra a été mutée à l'aéroport international de Bogota où elle renifle les paquets dans l'entrepôt de transit des marchandises. L'adresse de son chenil est elle gardée secrète.

'Chercher de la drogue est un jeu'

"Plus qu'un travail, c'est une relation d'amitié avec le chien, on se tient compagnie, on s'appuie mutuellement", explique José Rojas, le policier qui l'accompagne. Ils travaillent ensemble huit heures par jour, dont deux de pause réglementaire, et lorsque Sombra détecte quelque chose de suspect, elle reçoit une balle en récompense. "Elle se distingue car son odorat a été particulièrement développé" dans la recherche de cocaïne, explique le policier qui l'accompagne, José Rojas.

Des chiens renifleurs tués dans les plantations

Les chiens policiers ont payé un lourd tribut dans le cadre de la lutte anti-drogue en Colombie. "Sombra n'est pas la seule à avoir reçu des menaces, beaucoup d'autres en sont l'objet au quotidien" révèle l'instructeur canin des forces de l'ordre, Jeison Cardona. Et quand ce ne sont pas les menaces mises à exécutions, ce sont les explosifs et les franc-tireurs postés dans les plantations qui tuent ces chiens (la police ne souhaite pas communiquer le nombre exact). Enfin, les narcotrafiquants ne manquent pas non plus d'imagination pour les tromper. Ils sont allés jusqu'à "contaminer la drogue avec de l'urine de lion" pour effrayer les canidés, selon le colonel Villarreal.

Un cartel sanguinaire.. qui négocie sa reddition

El Clan del Golfo est le cartel le plus redouté de Colombie. Formé par des paramilitaires d'extrême droite en 2006, il a réunit jusqu'à 4 000 hommes armés mais depuis trois ans, le gouvernement a lancé une offensive à son encontre. 200 tonnes de cocaïne ont été saisies depuis 2015, pour une valeur dépassant les 5,1 milliards d'euros. Affaiblis, ils ne sont plus que 1 100 et seraient en train de négocier leur reddition, selon les autorités.

La Colombie est le premier producteur mondial de feuilles de coca, matière première de la cocaïne, avec 146.000 hectares de plantations, et aussi le plus grand producteur de cette drogue avec 866 tonnes en 2016, selon l'ONU.