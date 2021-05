Le journaliste Olivier Dubois, qui travaille avec différents médias français et qui n'avait plus donné de nouvelles depuis le 8 avril, affirme, ce mercredi, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, avoir été enlevé par un groupe djihadiste. Le porte-parole du gouvernement a confirmé la disparition.

La ville de Gao, au Mali, où le journaliste Olivier Dubois dit avoir été enlevé © AFP / Souleymane AG ANARA

La vidéo dure une vingtaine de secondes : on y voit Olivier Dubois, 46 ans, assis en tailleur dans ce qui semble être une tente, vêtu d'un costume traditionnel, l'air nerveux. Il s'adresse à la caméra, à sa famille, à ses amis et aux autorités, pour leur demander de "faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire libérer".

Dans cette vidéo, le journaliste affirme être détenu par le groupe djihadiste GSIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) depuis le 8 avril dernier. Ce groupe, principale alliance djihadiste au Sahel, est lié à Al-Qaïda et dirigé par le chef touareg Iyad Ag Ghaly. Mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé la disparition du journaliste : "Nos services effectuent actuellement les vérifications techniques d'usage sur la vidéo qui a été diffusée", a-t-il précisé, ajoutant :

Je veux immédiatement adresser mes pensée à lui, à ses proches et à l'ensemble des rédactions avec lesquelles il a l'habitude de travailler

Journaliste indépendant, Olivier Dubois travaille au Mali depuis 2015, où il collabore notamment avec le journal Libération et le magazine Le Point Afrique. "Il était en reportage à Gao. Le 8 avril, il n'est pas rentré à son hôtel après le déjeuner", a exposé le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Le journaliste était censé avoir, dans la région de Gao, un entretien avec un dirigeant du groupe djihadiste deux jours après. Il n'avait pas non plus pris l'avion qui devait le ramener à Bamako.

Six détenus occidentaux au Sahel

Les rédactions avec lesquelles il travaille, rapidement au courant, avaient décidé de ne pas publier l'information pour ne pas entraver une issue positive. Ce mercredi, Libération lui consacre un article en une de son site Internet : "Olivier se retrouve aujourd'hui de l'autre côté du miroir, lui-même captif", peut-on y lire.

Depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin, il n'y avait plus d'otages français dans le monde. Avec l'enlèvement d'Olivier Dubois, il y a désormais six ressortissants occidentaux détenus au Sahel.