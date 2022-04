À Marioupol, la résistance aux assauts des russes est acharnée. Aux commandes, le régiment Azov, aussi décrié qu'adulé. Illya Samoylenko, officier de l'état-major, témoigne au téléphone de la férocité des combats et du drame humain que connaît cette ville assiégée.

Une vue de Marioupol, depuis son théâtre, qui abritait des civils, détruit par un bombardement russe © AFP / Alexander Nemenov

Illya Samoylenko est officier de l'état-major du régiment pour la défense de Marioupol, le fameux régiment Azov. Formé par des volontaires ultranationalistes au début de la guerre contre les séparatistes pro-russes du Donbass en 2014, il a depuis été intégré à la Garde nationale ukrainienne, passant de quelques centaines de combattants à 2 500 hommes.

Illya Samoylenko, qui combat au sein de ce régiment depuis le début, se définit volontiers comme patriote. Mais c’est pour l’Ukraine qu’il assure se battre, et pas au nom d’une idéologie. De Marioupol, ville assiégée, privée de tout et harassée par les bombardements russes, il alerte :

Chaque jour où les pays de l’Ouest hésitent dans la mise en œuvre de sanctions plus agressives, plus dures, contre la Russie, coûte des centaines de vies ukrainiennes.

FRANCE INTER : Quelle est la situation à Marioupol ?

ILLYA SAMOYLENKO : "La situation est difficile. Pour être honnête, nous menons des combats de rue acharnés contre l’ennemi, là où il essaie de progresser. Les Russes utilisent des avions bombardiers, des chasseurs ; ils ont des navires de combat ; ils tirent des missiles. Ils ont aussi l’artillerie, des chars, et de nombreuses troupes au sol. Au moins 10 000 hommes ont été déployés autour de Marioupol. Autant dire que l’ennemi nous dépasse en nombre et en moyens."

La Russie a déjà revendiqué le contrôle de la ville. Qu’en est-il ?

"L'ennemi est déjà en ville, mais il ne contrôle pas tout, contrairement à ce qu'il prétend. La Russie a pris peut-être un tiers de Marioupol, mais elle est désormais engagée dans une guerre urbaine, sans front véritable. Pour pouvoir revendiquer une mainmise totale sur un secteur, il lui faut tout balayer. Ce qu’elle essaye de faire avec ses bombardements aveugles. Ses avions, en haute altitude, lâchent leurs bombes sur la ville, sur des immeubles d’habitation, sur des hôpitaux, sur des théâtres, de façon indifférenciée. Et les Russes le font à dessein. Avec les chars, c’est la même chose : ils vident leurs munitions de gros calibre sur les bâtiments, même lorsqu’ils sont habités."

Illya Samoylenko, officier du régiment pour la défense de Marioupol, en opérations il y a trois ans. / DR

"Cette tactique, c’est la même que celle qu’ils ont mise en œuvre à Grozny, en Tchétchénie, en 1995, ou à Alep, en Syrie, en 2016. Ils sont rompus à la technique du siège comme on le pratiquait au Moyen-Âge. Faute de pouvoir prendre la ville d’assaut, ils essaient de la détruire. Et aujourd’hui, au moins 60% de Marioupol est en ruines."

Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir ?

"Je ne peux pas le dire. Mais les troupes russes savent qu’elles ne peuvent pas surpasser notre motivation et notre professionnalisme. Nous tenons nos positions depuis un mois et demi, sans soutien. Et nous resterons debout jusqu'à la fin, parce que nous sommes des militaires et avons l'ordre de défendre Marioupol.

Mais nous avons vraiment besoin de l’aide de l’Ouest, qui ne nous a pas apporté de soutien militaire ces huit dernières années. Je suis très reconnaissant aux pays qui, depuis le 24 février, livrent des armes à l’Ukraine. Mais nous, à Marioupol, assiégée par les Russes, nous n’avons rien reçu. Nous avons besoin d’armes lourdes, plus performantes. Parce que nous ne pouvons pas atteindre les bombardiers russes qui volent à haute altitude. Et puis certains des lance-roquettes que nous utilisons contre les chars ennemis ne parviennent pas à percer leur blindage."

Nous nous battons avec du matériel soviétique obsolète, et pourtant, nous avons déjà tué au moins 2 000 Russes, et détruit ou endommagé au moins 50 de leurs tanks.

Et au milieu de ce chaos, comment les civils survivent-ils ?

"Leur situation est déchirante. Ils n’ont plus de ressources, ils souffrent de la faim. D’autant que la Russie s’efforce de bloquer toute aide humanitaire venant de la partie ukrainienne. Un véritable génocide ! Et puis les Russes enlèvent et déplacent les habitants des zones occupées de Marioupol. J’ai eu entre mes mains des tracts distribués aux civils leur annonçant leur 'relocalisation' dans l’extrême est de la Russie, à Vladivostok ou dans le Kamchatka par exemple. On leur dit 'Vous êtes désormais des citoyens russes et vous allez être déplacés'.

Ils reproduisent le génocide et le déplacement des Tatars de Crimée en 1944. C’est leur méthode, et elle n’a pas changé. Ce sont de véritables cinglés !"

Staline accusait alors les Tatars de Crimée de collaboration avec le régime nazi. Et Poutine prétend aujourd’hui "dénazifier" l’Ukraine…

"La Russie prétend effectivement que les nationalistes ukrainiens, et le régiment Azov, notamment [auquel Illya Samoylenko appartient, ndlr], sont des néonazis. Il se trouve que nous sommes patriotes, et que nous aimons notre pays. Nous n’avons aucune intention de discriminer qui que ce soit, nous ne voulons faire de mal à personne."

Depuis 150 ans au moins, c’est la Russie qui nous envahit. C’est elle qui tue des civils, quand elle bombarde des maternités, des théâtres et des hôpitaux en prétendant démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Pendant que l’Europe achetait à la Moscou du gaz et du pétrole bon marché, ces huit dernières années, 25 000 Ukrainiens sont morts.

Vous accusez la Russie de viols multiples de la Convention de Genève, entre autres exactions…

"Oui, ils torturent des gens, violent des femmes, des enfants. Ils mutilent les corps, exécutent sommairement et enlèvent des civils. Ils violent toutes les lois de la guerre, tous les traités internationaux.

Ils ont utilisé des munitions interdites, et même des armes chimiques, hier à Marioupol.

Nous ne pouvons pas dire ce que c’était, faute de disposer d’un laboratoire, mais des habitants ont manifesté des symptômes inhabituels. Nous avons appris au même moment que le commandant en chef des opérations en Ukraine avait changé ; il était remplacé par celui qui, en 2016, avait participé au siège d’Alep [ où des attaques chimiques avaient été menées par le régime , avec l’aide supposée de la Russie, ndlr]."