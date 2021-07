L’Italie suit la France et se dote à son tour d’un pass sanitaire. Il entrera en vigueur le 6 août. Moins restrictif que le pass français, il est tout de même élargi à de nombreuses activités, mais pas au bars et restaurants en extérieur.

Le pass sanitaire ne sera pas nécessaire pour boire un café au comptoir © Getty / Frank Rothe

L’Italie se donne encore deux semaines, mais dès le vendredi 6 août, le pass sanitaire sera obligatoire dans les lieux clos comme les cinémas, théâtres, musées, salles de spectacles, de sports, les congrès, les foires ou autres événements sportifs et uniquement dans les bars et restaurants si l’on est à table. Pas question de réclamer un pass en terrasse, ni même au comptoir d’un bar pour y boire un cappuccino !

Une seule dose suffit pour obtenir le pass sanitaire

Contrairement à la France, le pass sanitaire peut être obtenu après une seule dose de vaccin reconnu par l’agence du médicament européen. Pas besoin d’attendre une semaine après la première ou la deuxième dose. Les générations les plus jeunes, qui souvent n’ont reçu qu’une seule dose, pourront donc continuer à fréquenter bars et restaurants, mais pas les discothèques qui ne sont toujours pas autorisées à ouvrir mais bénéficieront d’aides de l’État.

Pour continuer à vivre normalement, Mario Draghi, le président du Conseil appelle une nouvelle fois les Italiens à se faire vacciner, tout en se félicitant d’être au niveau des Allemands, meilleurs que les Français et même que les Américains.

"Appeler à ne pas se vacciner c'est appeler à mourir : tu ne te vaccines pas, tu es malade et meurs. Ou alors tu fais mourir : tu ne te vaccines pas, tu es malade et tu contamines lui, elle, qui meurt... C'est tout !"

L’Italie renouvelle son système de couleurs à risque

Pour anticiper et lutter contre la remontée des contaminations, l’Italie va modifier son système d'entrée dans les zones de couleurs jaune, orange et rouge. Le pays est en ce moment totalement en zone blanche, c’est-à-dire en zone à moindre risque. Mais pour entrer en zone jaune, il ne sera plus uniquement question du nombre de cas de Covid par région, mais du nombre d’hospitalisations et de lits occupés en soins intensifs. Si le seuil de 10% de lits en soins intensifs et dans le même temps 15% d’hospitalisations dues au Covid sont dépassés, la région passera alors en zone jaune avec de nouvelles restrictions, comme un couvre-feu ou encore la fermeture de certaines activités. Les seuils sont fixés à 20% en soins intensifs et 30% d’hospitalisations pour la zone orange, puis respectivement 30% et 40% pour passer en zone rouge.

Pas de pass dans les transports pour le moment

Le décret du conseil des ministres ne concerne pas les transports en commun. Le pass sanitaire ne sera pas exigé tout de suite. Italiens et touristes pourront donc prendre l’avion, le train, le bus, le tram ou le métro sans contrainte. Mais la question sera abordée très prochainement, dans les deux semaines qui viennent selon Mario Draghi, qui promet également une décision sur la vaccination obligatoire des enseignants et des employés des écoles. Le Conseil des ministres devra aussi décider si le pass sanitaire est généralisé dans les entreprises, comme le réclame le syndicat patronal Cofindustria.