Cela fait les choux gras des tabloïds britanniques : la nouvelle identité visuelle de la BBC. Selon le Daily Mail, la radio a dépensé "plusieurs dizaines de milliers de livres" dans un logo... qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'original. Une somme exagérée selon la BBC, qui s'est expliquée dans un communiqué.

Le siège de la BBC à Londres. © AFP / Ben STANSALL

Difficile de faire le jeu des sept différences entre le nouveau et l'ancien logo de la BBC. Pour la bonne et simple raison qu'ils sont presque identiques. Seule la police des trois lettres a changé, plus resserrée. Un changement minime qui fait polémique en Angleterre. Selon les tabloïds du Sun et du Daily Mail, l'entreprise publique a dépensé "plusieurs dizaines de milliers de livres" dans ce nouveau logo.

Création d'une typographie propre à la BBC

Faux, répond un porte-parole de la BBC. Dans un communiqué, il assure que le coût de cette opération n'est pas aussi "important". En fait, le radiodiffuseur a investi dans la création d'une nouvelle typographie. L'entreprise délaisse ainsi la typographie Gill Sans, au profit de la police "BBC Reith", du nom du fondateur de la BBC. Ce qui doit permettre, à terme, à la société publique de faire des économies puisqu'elle n'est plus tenue de payer la licence pour exploiter la police Gill Sans, utilisée depuis les années 1990.

Sur les réseaux sociaux, ce changement de police suscite le sarcasme des internautes. "N'oubliez pas de payer votre redevance", écrit l'un d'entre eux sur Twitter. "Nous avons besoin d'un groupe d'études pour étudier les conséquences du changement de logo de la BBC", ajoute un utilisateur.

La polémique rappelle celle des logos de France Télévision en France. En 2018, France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô arborent un nouvel habillage composé d'un point devant le numéro de la chaîne. Le Canard Enchaîné avait alors révélé le coût de l'opération : 500.000 euros pour le déploiement de ces points de couleur.