C'est une déclaration de l'adjoint au chef de l'état-major russe, mais elle pourrait signifier une bascule dans le conflit initié par Moscou en Ukraine : les objectifs de la première phase de l'opération ayant été "accomplis", la Russie peut maintenant s'occuper de la république autoproclamée du Donbass.

Un char russe dans le territoire de Lugansk © AFP / Anatolii Stepanov

L'armée russe va t-elle maintenant concentrer ses efforts sur le territoire du Donbass ? C'est ce que semble dire l'adjoint au chef de l'état-major russe Sergueï Roudskoï ce vendredi. Lors d'un briefing, dont les propos sont relatés par l'agence de presse russe Interfax, il a justifié ce choix par le succès de la première partie de l'opération militaire en Ukraine qui a débuté le 24 mars.

Le Kremlin satisfait de sa stratégie

"Les principaux objectifs de la première phase de l'opération ont pour l'essentiels été accomplis. La capacité de combat des forces armées ukrainiennes ont été considérablement réduites, ce qui rend possible de concentrer nos efforts pour atteindre notre premier objectif, la libération du Donbass", a t-il expliqué vendredi matin.

Initialement, nous n'avions pas prévu de les envahir afin d'éviter les destructions et de minimiser les pertes parmi notre armée et les civils.

Si le choix d'une opération de "démilitarisation et de dénazification" de toute l'Ukraine a été finalement privilégié par le Kremlin au scénario d'invasion uniquement dans le Donbass, explique l'adjoint au chef de l'état-major russe, c'est pour éviter de devoir faire "face au réapprovisionnement permanent par les autorités ukrainiennes" des forces présentes dans les territoires séparatistes. Il ajoute : "Les progrès de cette opération viennent confirmer que nous avons pris la bonne décision". Toutefois, pour Roudskoï, continuer les assauts contre les principales grandes villes ukrainiennes reste une option.

46% de la République populaire de Lougansk à libérer

Sur le terrain, la résistance des forces ukrainiennes a rapidement inscrit le conflit dans la durée, avec des affrontements intenses au quotidien, et des difficultés auxquelles on imaginait pas faire face côté russe, comme des problèmes matériels et d'approvisionnement des troupes. Pire, le bilan des pertes côté assaillant s'alourdissent. Sergueï Roudskoï reconnait désormais 1 351 militaires russes tués et 3 825 blessés depuis le début de l'invasion. Les Etats-Unis estiment que leurs pertes s'établissent en réalité entre 7 000 et 15 000 morts. Côté Ukrainien, on avance plus de 15 000 soldats russes tombés.

Les forces aériennes ukrainiennes et le système de défense aérien sont maintenant quasiment totalement détruits. Les forces navales du pays n'existent plus.

Mais grâce à cette "première phase" de l'invasion, la Russie se vante désormais d'avoir pu aider les forces séparatistes (les milices populaires des républiques autoproclamées) à libérer 93% du territoire de la République populaire de Donetsk, mais seulement 54% du territoire de la République populaire de Lougansk.