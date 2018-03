Gina Haspel, 61 ans, doit remplacer Mike Pompeo nommé par Donald Trump Secrétaire d'Etat. Cette espionne est la première femme à diriger la CIA. Elle a dirigé les opérations clandestines dans les prisons secrètes américaines.

Gina Haspel a rejoint l'agence en 1985 et a servi dans plusieurs endroits du monde.

Gina est une espionne exemplaire et une patriote dévouée qui apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'agence. Elle est aussi une dirigeante expérimentée avec une aptitude fantastique à faire les choses et inspirer ceux qui l'entourent