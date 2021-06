La reporter Ivory Hecker, journaliste pour la chaîne locale de Fox News à Houston, a dénoncé en direct l'attitude de son propre employeur et les pressions exercées sur elle. Elle a annoncé la diffusion de révélations via une organisation conservatrice pro-Trump, spécialisée dans la décrédibilisation des médias.

La journaliste Ivory Hecker promet des révélations sur son employeur Fox News dès le 16 juin © Capture d'écran Fox

Ivory Hecker est reporter pour la chaine de Fox à Houston, au Texas. Parfois, elle remplace des présentateurs des bulletins d'information.

Alors qu'elle est à l'antenne pour un reportage sur la vague de chaleur lundi soir, elle déclare :

Avant de commencer, je veux m'adresser à vous, téléspectateurs. Vous devez savoir que Fox a tenté de me bâillonner, et de m'empêcher d'exercer mon droit à l'information envers vous. Et d'après les informations que j'ai pu engranger, je ne suis pas la seule reporter à subir ça. J'ai trouvé un réseau, Project Veritas, qui va révéler des enregistrements que je leur ai transmis et qui montrent ce qui se passe à Fox hors caméra.

Qui est Ivory Hecker ?

L'intervention d'Ivory Hecker en direct a été partagée plus de deux millions de fois à travers le monde. Et c'est la première fois que la grande majorité des internautes entend le nom d'Ivory Hecker. Âgée de 32 ans, elle a toujours été reporter pour des chaines télé locales, depuis son premier poste en 2012 chez Fox en Caroline du Sud. Ses comptes Twitter, Instagram, et Facebook rassemblent 130 000 abonnés environ. Passionnée de guitare, elle poste régulièrement ses prestations. Elle est sortie de l'école de journalisme de l'Université de Syracuse en 2012.

C'est une vraie journaliste professionnelle. Difficile à ce stade de cerner ses motivations en faisant appel à Project Veritas, groupe très conservateur.

Ivory Hecker a un passif avec Fox depuis 2020

Interviewée par Newsweek dans le cadre d'une autre affaire, Hecker a déclaré à Newsweek qu'elle était en conflit avec Fox depuis août 2020, après avoir fait une interview. On ignore de quelle interview elle parle. "Ils ont décidé qu'ils n'aimaient pas ce que la personne interviewée disait, et ils m'ont harcelée en interne et diffamée", dit-elle.

J'ai compris que je ne travaillais pas pour une organisation journalistique lorsqu'ils m'ont convoquée à une réunion RH et m'ont dit de ne pas faire étalage de ma position sur la liberté d'expression et de mon opposition à la censure car ce n'était pas des sujets dont on devait discuter publiquement.

Project Veritas, un mouvement pro-Trump

Project Veritas, qui va se charger de diffuser les enregistrements prouvant qu'Ivory Decker a bien subi des pressions de la part de son employeur Fox, n'est autre qu'un think tank conservateur pro-Trump donc l'objectif est de décrédibiliser les médias traditionnels.

Par exemple en 2017, une fausse journaliste membre de Veritas avait infiltré le Washington Post dans le seul but de diffuser des images tournées en caméra cachée discréditant un journaliste du quotidien. Mais le stratagème avait été déjoué et l'informatrice découverte. L'organisation est connue pour avoir piégé d'autres grands médias accusés de partialité envers l'administration Trump, comme le New York Times et CNN. Dans ses vidéos, Project Veritas utilise caméra cachée et faux journaliste infiltré.