Bien cachés sur le toit d'un immeuble catalan, les plants ont été repérés par des téléspectateurs grâce aux images de l'hélicoptère qui suivait la huitième étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne qui se déroule en ce moment. La police a saisi les plantes et assure qu'elle avait déjà reçu des signalements de voisins.

Les plants de cannabis ont fait une apparition surprise à la télévision pendant la course © Capture d'écran

Le plant était presque parfait : cacher son cannabis en haut d'un immeuble, là où personne n'aura l'idée de le chercher, à l'abri du regard de la rue et donc de la police. Sauf que ces jardiniers en herbe d'Igualada, près de Barcelone, avaient oublié que leur ouvrage restait visible du ciel.

Pas de chance, juste avant le sprint final, la huitième étape de la Vuelta (le Tour d'Espagne) passait dans la rue où se trouvait l'immeuble en question. Et une course cycliste, ça s'observe aussi et surtout depuis les airs. Un hélicoptère a donc fait apparaître clairement à l'image, pendant quelques secondes, deux tâches de vert bien visibles sur les toits rouges (à la 34e seconde sur cette vidéo).

Un passage qui n'a pas échappé à la Guardia Civil, d'autant que la police assure que des voisins avaient déjà signalé la présence de plants de cannabis sur leur immeuble, jusqu'ici sans résultat. Trois jours après, elle annonçait, photo à l'appui, la saisie de la petite plantation par les Mossos d'Esquadra (la force de police catalane).

Si l'Espagne ne pénalise pas la culture de cannabis pour son utilisation personnelle, mais l'ampleur de cette plantation pourrait valoir à leurs responsables une condamnation. Elle leur a en tout cas valu l'attention d'Internet et des réseaux sociaux, qui se sont beaucoup moqué de leur mésaventure.