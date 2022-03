Présentée par Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi, en direct et en public à la Maison de la radio et de la musique

Deux petites filles dessinent sur la vitre de l'un des wagons de la gare de Lviv, en Ukraine © Getty / Auteur Europa Press / News photo Getty

Mardi 8 mars prochain, France 2 et France Inter se mobilisent et proposent un concert exceptionnel présenté par Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi de 21h à 23h30 en soutien au peuple ukrainien et à toutes les populations touchées par le conflit.

Ce concert aura lieu en direct et en public à la Maison de la radio et de la musique avec la contribution de très nombreux artistes, l’Orchestre National de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France.

Parallèlement, le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française et diffuse sur ses antennes un appel aux dons financiers pour répondre concrètement à l’urgence humanitaire et faire face aux besoins des populations qui ne cessent de s'intensifier.

Dons à la Croix Rouge française sur https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/ ou par chèque à l’attention de : « Croix-Rouge française – Urgence Ukraine » à l’adresse suivante : Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex

Unis pour l’Ukraine, une soirée spéciale de solidarité en partenariat avec la Croix Rouge Française

Réservez vos places : ouverture de la billetterie très prochainement sur maisondelaradioetdelamusique.fr