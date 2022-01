Le 6 janvier 2021, à Washington, des milliers d'émeutiers attaquaient et envahissaient le Capitole afin d'empêcher les élus de valider la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Un an après, que sont devenues les principales figures cette journée qui a fait vaciller la démocratie américaine ?

Le 6 janvier 2021, des milliers d'émeutiers pro-Trump ont envahi le Capitole, à Washington (Etats-Unis) © AFP / Win McNamee, Brent Stirton, Drew Angerer, Saul Loeb, Olivier Douliery

Les images de l'assaut ont choqué le monde entier. Le 6 janvier 2021, après un discours de Donald Trump, des centaines d'hommes et de femmes, parfois armés, sont entrés dans le Capitole par effraction, en brisant les vitres et en forçant les portes, alors que les élus délibéraient au Congrès pour valider l'élection du ticket Joe Biden - Kamala Harris. Les assaillants se sont introduits dans les pièces, les bureaux, les halls, détruisant de nombreux objets sur leur passage.

Un traumatisme pour l'Amérique qui, quelques heures durant, a vu sa démocratie vaciller. Pour faire la lumière sur les événements et les responsabilités, une commission d'enquête spéciale du Congrès a été mise en place en juillet 2021, et poursuit ses travaux. Il ressort des auditions que l'assaut était "planifié et coordonné", selon le chef de la commission, le sénateur démocrate Bennie Thompson. Mais Donald Trump a demandé à la Cour suprême de bloquer le transfert de documents à la commission. Il s'agit notamment des listes de personnes lui ayant rendu visite ou l'ayant appelé le 6 janvier 2021.

Donald Trump refuse toujours la défaite

Un an après, l'ancien président n'en démord pas. Il estime que la victoire lui a été volée. C'est d'ailleurs parce qu'il a maintenu cette position et est resté dans le déni de la défaite que son compte Twitter a été suspendu indéfiniment et son compte Facebook pour deux ans.

Selon Twitter "il faut éviter le risque d'un nouvel embrasement de violence", alors qu'un porte parole de Facebook a déclaré en juin 2021 : "Ses actes représentent une violation grave de nos règles qui méritent la plus haute sanction possible dans le cadre des nouveaux protocoles".

Donald Trump vit aujourd'hui à Mar-a-Lago en Floride. Il en a fait une sorte de QG de campagne, où il consulte. Car il envisage très sérieusement de se présenter de nouveau à la présidence en 2024. Il est toujours très populaire auprès de l'électorat républicain, et est craint par de nombreux élus républicains.

Sur le volet judiciaire, l'ancien président est plutôt en mauvaise posture. La procureure de l'Etat de New York, qui enquête sur une possible fraude fiscale de la Trump Organization, veut l'entendre, ainsi que ses enfants Ivanka et Donald Junior. Ils sont en effet tous trois cités à comparaître comme témoins dans le cadre de cette enquête lancée en mars 2019.

Ivanka et son frère ont annoncé ce mardi qu'ils refuseraient d'être entendus et ne se présenteront pas devant la procureure. Par ailleurs, Donald Trump poursuit en justice la procureure elle-même, espérant ainsi arrêter l'enquête. Car cette enquête, conjointement avec celle du procureur de Manhattan Cyrus Vance, semble progresser d'autant plus que la Cour suprême des États-Unis, le 22 février 2021, a autorisé la justice à saisir les déclarations de revenus de Donald Trump entre 2011 et 2018. Il est soupçonné d'avoir largement sous-estimé ses revenus déclarés.

En prison, le "chaman" regrette

Avec sa coiffe aux cornes de bison, sa lance à la main, ses peintures sur le visage et son torse poilu nu, le "chaman" est devenu le visage le plus célèbre de l’attaque du Capitole.

Le "chaman", émeutier le plus célèbre du Capitole, a été condamné à 41 mois de prison © AFP / Getty images via AFP

Militant pro-Trump, complotiste, il a été arrêté quelques jours après les faits et a été condamné en novembre à 41 mois de prison par un tribunal de Washington.

Ce que vous avez fait est terrible ! a dit le juge au moment de prononcer la sentence

Jacob Chansley, agé de 34 ans, a été placé à l'isolement et a raconté avoir eu le temps de se regarder dans un miroir pour se dire qu'il avait "déconné." Il se dit maintenant déçu par Donald Trump et affirme avoir abandonné les thèses du mouvement complotiste QAnon. S'adressant longuement au juge lors de sa comparution, il a affirmé souffrir de "troubles de la personnalité" qu'il veut soigner pour devenir un "homme meilleur".

Je ne suis pas un homme violent, ni un insurgé et certainement pas un terroriste. Je suis juste un homme bon qui a enfreint la loi (...) Je crois en la liberté, la loi et l'ordre, et en la responsabilité.

L'homme qui a posé ses pieds sur le bureau de Nancy Pelosi vend des photos dédicacées

Richard Barnett, l'un des attaquants du Capitole le 6 janvier 2021 à Washington, s'est introduit dans le bureau de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des Représentants © AFP / Saul Loeb

Il en était très fier : lors de l'assaut, Richard Barnett, 60 ans, a forcé l'entrée du bureau de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Armé, il s'est installé, a mis les pieds sur le bureau et a exhibé les documents officiels à en-tête trouvés là. Arrêté deux jours plus tard, il a été incarcéré en attendant un procès et lui aussi a été placé à l'isolement. Il affirme avoir été victime d'agressions et battu durant son incarcération.

Il a finalement été libéré en avril 2021 et placé en résidence surveillée en attendant son procès, qui devrait avoir lieu en février. Il a lancé une opération de levée de fonds pour financer ses propres frais de justice : cet originaire de l'Arkansas a proposé à ses "fans" des photos de lui les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi dédicacées pour 100 dollars minimum, et des copies du texte de ses sept chefs d'inculpation fédéraux pour 20 dollars supplémentaires.

Son avocat soutient l'action de son client en affirmant :

C'est l'histoire de David contre Goliath, mais nous avons bien l'intention de battre le géant.

Au total, 664 personnes ont été inculpées pour leur participation à l'assaut, selon le programme de recherche spécialisé dans l'extrémisme à l'université George Washington.

Mike Pence, le vice-président menacé de mort qui a dû s'enfuir

Mike Pence a dû être exfiltré du capitole dans la soirée du 6 janvier, après être devenu l'une des cibles des émeutiers pour avoir refusé de suivre Trump dans son déni de défaite. On le voit s'enfuir avec sa famille sur de nombreuses vidéos présentées aux différentes commissions d'enquête sur l'assaut :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Aujourd'hui, Mike Pence marche sur un fil. Il compte bien être candidat à la présidentielle de 2024. Alors il enchaine les conférences, les meetings, et semble s'être donné pour tâche de tirer un bilan positif de sa vice-présidence sous la présidence Trump, tout en ne soutenant pas explicitement ce dernier. "Il y a 4 ans, l'administration Trump-Pence a réalisé les réductions d'impôts les plus IMPORTANTES de l'histoire de l'Amérique!", écrit-il par exemple dans un tweet le 22 décembre dernier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mike Pence doit se présenter comme étant l'héritier naturel de Trump, sans pour autant soutenir les évènements du 6 janvier au Capitole. La tâche est difficile. En tant que vice-président, Pence présidait la séance de validation des résultats au Sénat le 6 janvier 2021. Et il n'a rien fait d'autre que de valider l'élection, déclenchant l'ire de Donald Trump qui pensait jusqu'au bout que son vice-président le soutiendrait.

Selon un éditorialiste sur CNN :

Mike Pence est littéralement dans une situation politique impossible.

Ted Cruz, le républicain qui a mis le feu aux poudres, continue de faire parler de lui

Le rôle de ce sénateur républicain du Texas, ancien candidat à la primaire, est majeur dans les évènements. Sa parole était attendue lors de la séance au Sénat pour valider les résultats de la présidentielle. Et Ted Cruz a mis le feu aux poudres en refusant d'accepter la défaite de Trump. Il était le leader d'un groupe de 12 élus opposés à la validation de l'élection.

Le Sénateur républicain Ted Cruz s'est opposé à la validation de l'élection de Joe Biden le 6 janvier 2021, enflammant la violence autour du Capitole © AFP / Olivier Douliéry

Ted Cruz, sénateur depuis 2013, tente de s'imposer aujourd'hui comme l'opposant naturel et le plus acharné à Joe Biden. Il multiplie les tweets, les réactions contre la politique du président démocrate. Il a notamment voté contre le plan de relance des infrastructures de 2300 milliards de dollars destiné à relancer l'économie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il a été sur le devant de la scène notamment pour être parti en vacances sous le soleil du Mexique avec toute sa famille alors que le Texas était en proie à une vague de froid sans précédent entrainant des coupures d'électricité et de chauffage dramatiques.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce 31 décembre, il a une fois de plus fait la Une de l'actualité, parce que sa fille de 13 ans s'est exprimée sur Tik Tok contre ses positions politiques. Elle s'est "confessée" auprès de ses abonnés :

Les gens me jugent au premier abord en se basant sur lui, mais je suis en profond désaccord avec la plupart de ses idées !

Le policier décoré pour son héroïsme

Les images d'Eugene Goodman, policier noir poussant les émeutiers à le suivre dans les couloirs et les escaliers du Capitole en cette soirée du 6 janvier 2021 ont fait le tour du monde. Elles ont été filmées par un journaliste du HuffPost Igor Bobic et publiées sur Twitter.

Sur cette vidéo, on voit Eugene Goodman berner les assaillants du Capitole et les diriger dans la direction opposée de la salle du Congrès afin de laisser le temps aux sénateurs de quitter la séance et de s'enfuir. Il les a en réalité entrainés vers un hall où les attendaient des dizaines d'agents de sécurité et de policiers.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le 20 janvier 2021, Goodman a escorté Kamala Harris à la cérémonie d'intronisation et a reçu une standing ovation.

Eugene Goodman (g.) a escorté la vice-présidente Kamala Harris lors de la cérémonie d'intronisation le 20 janvier 2021 à Washington © Getty / Jenny Anderson / Contributeur

En février, Eugene Goodman a reçu la Médaille d'Or du Congrès, à la suite d'une résolution bi-partisane présentée par l'un des auteurs de la résolution :

Nous montrons notre gratitude envers l'Officier Goodman pour avoir sauvé un nombre de vies incalculable et pour avoir défendu notre démocratie.

Une nouvelle vidéo, diffusée le 10 février lors du procès en destitution de Donald Trump, a montré l'officier extirpant le sénateur républicain Mitt Romney de la foule, lors de l'invasion du Capitole. Romney a été le républicain le plus critique envers Donald Trump au cours du mandat de ce dernier.

De nombreuses voix se sont également élevées pour que Goodman soit nommé personne de l'année par Time magazine, sans succès.

Il a été promu et a obtenu un titre élevé au sein de la police du Capitole.