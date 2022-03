Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, montrant un homme pouvant être le journaliste français Olivier Dubois, otage d'un groupe djihadiste au Mali depuis bientôt un an, constitue "un élément très positif" et qui "redonne de l'espoir", estime le secrétaire général de Reporters sans frontières.

Olivier Dubois est otage depuis le printemps 2021. © AFP / Source inconnue

Une preuve de vie dont il faut encore confirmer complètement l'authenticité. Mais "c'est un élément très positif qui redonne de l'espoir", juge Christophe Deloire, secrétaire général de l'ONG Reporters sans frontières, invité ce lundi du 5/7 de France Inter, après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un homme semblant être le journaliste français Olivier Dubois, otage d'un groupe jihadiste au Mali depuis un peu plus de 11 mois.

"Nous avions des raisons de penser qu'il était en vie", poursuit Christophe Deloire. "De notre point de vue, c'est un indice, une forme de confirmation", indique-t-il, alors que la provenance et la date à laquelle cette vidéo a été tournée restent inconnues. "Maintenant nous comptons d'abord sur les autorités maliennes pour mettre en œuvre les actions nécessaires pour aboutir à sa libération, mais aussi, bien entendu, sur les autorités françaises."

Otage depuis près d'un an

Dans cette vidéo, circulant sur les réseaux sociaux depuis dimanche, montre un homme qui semble être le journaliste français Olivier Dubois et qui s'adresse à ses proches et au gouvernement français. La provenance de cette vidéo non-authentifiée d'un peu plus d'une minute, et la date à laquelle elle a été tournée sont inconnues.

L'homme, qui apparaît en bonne santé, s'adresse à ses parents et à sa compagne, dont il dit recevoir les messages, à ses soutiens et au gouvernement français, auquel il demande de "continuer à faire son possible" pour sa libération, tout en se disant "conscient" que son cas "est une petite chose face aux défis et aux événements auxquels il doit faire face". "Tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent à ma libération, s'il vous plait, continuez de le faire", dit-il, assurant "garder espoir".

Olivier Dubois, journaliste indépendant de 47 ans vivant et travaillant au Mali depuis 2015, avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Il est le seul otage français dans le monde depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Pétronin, qui avait également été enlevée au Mali. Il a couvert la tourmente sécuritaire traversée par le pays sahélien pour différents médias, comme le magazine "Le Point Afrique" et le quotidien "Libération".

Le président Emmanuel Macron avait assuré en janvier que la France n'oubliait pas Olivier Dubois. "Un travail inlassable est mené par nos équipes diplomatiques, nos militaires et les services compétents" pour obtenir sa libération, avait-il dit.