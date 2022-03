Depuis le début du conflit qui l'oppose à la Russie, l'Ukraine utilise sans modération les réseaux sociaux occidentaux pour appeler à la mobilisation générale. Exemple le plus marquant : des tutoriels pour fabriquer des cocktails Molotov et pour causer le plus de dégâts sur les blindés russes.

Sur Twitter compte du ministère de la Défense est passé de quelques de milliers de followers à plusieurs centaines de milliers de personnes en quelques jours. © Captures d'écran Twitter

Difficile d'imaginer Florence Parly, la ministre française des Armées, tweeter le mode d'emploi d'un cocktail Molotov. Pourtant, depuis que la Russie a décidé d'envahir son voisin ukrainien, jeudi dernier, les autorités de ce dernier mettent tout en oeuvre, y compris sur les réseaux sociaux, pour inciter la population à se défendre, stories et schémas explicatifs à l'appui. Ces derniers jours, les comptes du ministère de la Défense, des services de renseignements, de l'état major général ou du ministre ukrainien de la Défense en personne se sont avérés extrêmement actifs, avec des posts qui utilisent photos, montages, émojis, vidéos et tous les codes actuels des réseaux sociaux.

Tutos militaires pour apprendre à faire la guerre

C'est sans doute le plus surprenant : ces derniers jours, sur Facebook, Instagram et Twitter, nous avons recensé plusieurs posts émanant d'instances gouvernementales et appelant les Ukrainiens à se défendre, à préparer des "cocktails Molotov" et expliquant notamment comment les utiliser, contre les véhicules blindés russes. Les comptes du ministère de la Défense, du Commandement des forces conjointes des forces armées ukrainiennes, de l'état major général ont par exemple publié ces différents "tutoriels", très didactiques, écrits en ukrainien, y compris partagés en format story, d'ordinaire consacré plutôt aux vidéos selfies et filtres petit chat.

L'un des plus récents d'entre eux, publié lundi soir sur le compte du ministère de la Défense, indiquait par exemple en deux images simples la recette d'un cocktail Molotov et la meilleure façon de viser un char russe. Des publications qui recensent en général des milliers de likes et de partages. Ces derniers jours, le compte en question, sur Twitter, a connu une augmentation d'au moins 200% d'activité (en nombre de posts partagés) et passant d'à peine 7000 followers à près de 400.000 en quelques jours, selon les observations de France Inter.

Dans une autre version, plus détaillée, l'état major précisait aux ukrainiens quels étaient les points vulnérables des principaux véhicules russes :

Dernier exemple, dans ce post qui indiquait, en tout début de conflit, comment "désorienter" l'ennemi. Ici, les autorités appellent la population à "supprimer les panneaux avec numéros et noms de rues/villes/villages dans leurs régions" et à faire tout son possible "pour se débarrasser au plus vite de l'occupant russe".

Guerre d'image(s) contre l'envahisseur

Les réseaux sociaux de l'armée ukrainienne et de ses dirigeants comportent aussi de nombreuses publications présentant des prisonniers russes qui semblent contraints d'expliquer à leurs compatriotes pourquoi ils doivent se rendre ou rebrousser chemin et renoncer à l'attaque ordonnée par Vladimir Poutine. Les autorités de Kiev ont aussi mis en place une stratégie de dénonciation de l'ennemi sur ces plateformes.

Dans cet exemple, partagé par les Renseignements ukrainiens, on voit les visages de responsables de l'armée de l'air de la Biélorussie, alliée de Poutine. "Chaque Ukrainien devrait connaître leurs noms", dit le texte associé à l'image, qui renvoie vers une liste précise des photos et noms de ces militaires.

Kiev use aussi de procédés bien connus de la propagande politique, sur ses réseaux sociaux, n'hésitant pas à comparer l'invasion russe à l'invasion nazie, en 1943. "Envahisseur hitlérien = envahisseur russe", dit ce tweet. "Kharkiv est l'une des villes qui a été héroïquement tenue pendant la Seconde Guerre mondiale, et déjà une ville héroïne de la guerre russo-ukrainienne !" De quoi motiver les troupes...

Dernier exemple en date, mardi matin, cette image d'un attaque aérienne sur un bâtiment public de Kharkiv, partagée par les responsables gouvernementaux ukrainiens sur leurs comptes respectifs, comme ici Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères. Guerre numérique, guerre d'images : cette séquence a choqué la planète entière et a été diffusée sur toutes les chaînes de télévision du monde.

Lutte contre les fausses nouvelles

À travers les réseaux sociaux, les autorités ukrainiennes entendent aussi lutter contre la "désinformation de l'ennemi". Mardi, les services de renseignements ont par exemple annoncé la création d'une boucle Telegram pour aider à lutter contre les fausses nouvelles propagées par la Russie. Les services étatiques partagent aussi régulièrement des images indiquant comment l'armée russe tente de tromper la population, comme ici, sur cette image : "Attention, des drapeaux ukrainiens sont accrochés sur des colonnes d'équipements militaires russes", alerte cette image postée sur le compte de l'état major des armées.

Zelensky et Reznikov en première ligne

La vidéo est désormais célèbre : le président Zelensky, seul ou presque dans les rues de Kiev pour prouver qu'il est toujours dans la capitale. Ancien comédien, valeureux chef d'État et de guerre, Volodymyr Zelensky est extrêmement actif sur ses réseaux sociaux. Comme l'a souligné BFMTV, le président ukrainien a mis en œuvre une stratégie de communication mobilisant les principales plateformes occidentales, à commencer par Facebook, Twitter et Instagram. Ses différents comptes sur les réseaux sociaux ont explosé en quelques jours. Il comptabilise désormais plus de 4 millions d'abonnés sur Twitter et 13 millions sur Instagram.

Le chef d'État communique aussi énormément sur les échanges qu'il a, en particulier depuis le début du conflit, avec les autres dirigeants mondiaux. Histoire de montrer le soutien dont il bénéficie.

Autre personnage en première ligne, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov. Ce dernier se met en scène régulièrement sur ses comptes Facebook et Twitter, aux côtés des forces militaires ukrainiennes. Sur ses réseaux sociaux, il partage régulièrement des bilans humains des pertes côté russe. "Nous sommes à Kiev ! Pas de reddition ! Seulement la victoire !", affirme-t-il dans le dernier tweet posté sur son compte, avec une photo de lui datant de ces derniers jours.

