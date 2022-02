Le président russe Vladimir Poutine a lancé plusieurs offensives contre l’Ukraine cette nuit. Plusieurs grandes villes dont la capitale Kiev sont visées.

Le président russe, Vladimir Poutine, lors d'un discours diffusé dans une vidéo publiée le 24 février 2022 sur le site de la présidence russe. © AFP / Handout / KREMLIN.RU

La guerre a commencé en Ukraine. Vladmir Poutine a décidé d’envahir le pays voisin. Le président russe s’est exprimé dans la nuit de mercredi à jeudi et annoncé "une opération militaire spéciale", pour "démilitariser et dénazifier l'Ukraine". Moins de trois heures plus tard, une série d'explosions ont été entendues à Kiev, où les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti.

Le président russe ne compte rien "imposer par la force"

À 4 heures du matin, Vladimir Poutine a pris la parole à la télévision. Une déclaration surprise : "J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 heures. Nous nous efforcerons de démilitariser et dénazifier l'Ukraine et aussi de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Russie". Le maître du Kremlin, assis à un bureau en bois sombre, ne précise pas si cette intervention se limiterait à l'est de l'Ukraine : "Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à personne."

D'après la Novaya Gazeta, le discours de Vladimir Poutine a été enregistré lundi soir. Le journal russe s'appuie sur les métadonnées de la vidéo.

Une vidéo diffusée par CNN montre des chars militaires entrant en Ukraine depuis la Biélorussie.

Des sirènes d'avertissements anti-bombardement retentissent

Tout le pays est concerné, et pas seulement la région séparatiste du Dombass, près de la frontière russe. Des explosions, une centaine, ont retenti ce matin dans plusieurs grandes villes, comme dans la capitale Kiev, à Kramatorsk, ville dans l'est qui sert de quartier-général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv, deuxième ville du pays. Des sirènes d'avertissements anti-bombardement retentissent à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, à moins de 100 km de la frontière avec la Pologne. "La pression monte, on entend des sirènes en ville malgré la distance" témoigne Cyril Horsiny, un français vivant à Lviv, joint par Franceinfo. "On est tous choqués, même s'il y a une guerre larvée depuis huit ans dans le Donbass, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une guerre ouverte"

Tetiana vit dans la banlieue de Kiev. Interrogée par France Inter, elle raconte : "On s’est réveillés toute la famille. C’est le stress extrême. On ne connaît pas l’ampleur de l’attaque. On essaie de voir ce que l'on peut faire et comment la situation va se dégrader. Quel peut-être le ressenti face à ça, face au début de la guerre ?"

L’ambassade de France en Ukraine ouvre "une cellule de crise" à destination des Français se trouvant en Ukraine, indique-t-elle sur son site Internet ce jeudi matin. Elle est joignable au +380 55 590 36 39.

"Nous allons vaincre" veut croire le Président ukrainien

"Il s'agit d'une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et remportera la victoire. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Le temps de l'action, c'est maintenant" écrit le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmitro Kuleba sur Twitter.

"Pas de panique", "nous allons vaincre", clame le président Zelensky aux Ukrainiens via un message posté sur les réseaux sociaux. Plus tôt dans la nuit, dans un discours plein d’émotion en langue russe, le chef d’Etat ukrainien a appelé à la télévision la société civile en Russie à faire pression sur ses dirigeants pour prévenir une "grande guerre en Europe".

Les réactions de la communauté internationale

Le président américain Joe Biden a échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé mercredi soir la Maison Blanche, lui promettant le soutien des Etats-Unis face à l'attaque de la Russie. "Le président Zelensky m'a contacté et nous venons juste de finir de parler", déclare Joe Biden dans un communiqué de la Maison Blanche. "J'ai condamné cette attaque non provoquée et injustifiée par les forces militaires russes". Vladimir Poutine a choisi "l'effusion de sang" en Ukraine, dénonce le Premier ministre Boris Johnson.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a fermement condamné "l'attaque irréfléchie et ne répondant à aucune provocation" menée par la Russie contre l'Ukraine. Il indique que les membres de l'Otan se réuniraient pour évaluer les conséquences des "actions agressives" de Moscou.