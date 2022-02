La soirée de ce lundi a été marquée par la prise de parole de Vladimir Poutine. Le président a annoncé reconnaître l'indépendance des séparatistes prorusses d'Ukraine et ordonné à son armée d'entrer dans ces territoires. La communauté internationale a rapidement condamné cette décision et promis des sanctions.

Le président russe Vladimir Poutine, le 21 février 2022, à Moscou. © AFP / Alexey NIKOLSKY / Sputnik

Il est environ 20h40 ce lundi soir quand la crainte se confirme : Vladimir Poutine annonce reconnaître l'indépendance des séparatistes prorusses d'Ukraine et signe dans la foulée des accords "d'amitié et d'entraide" avec ces territoires. "Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps : immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk", déclare notamment le président.

Un ton menaçant à l'égard des autorités ukrainiennes

Dans son discours d'un peu plus d'une heure, Vladimir Poutine a passé en revue l'histoire des relations russo-ukrainiennes depuis des siècles et exposé une thèse selon laquelle l'Ukraine est une nation créée de toute pièce à l'époque soviétique avec des territoires essentiellement pris à la Russie. "L'Ukraine contemporaine a été entièrement et totalement crée par la Russie bolchévique et communiste", a-t-il dit, lui qui a déjà écrit un long article exposant cette idée et sa théorie selon laquelle l'Ukraine et la Russie ne sont en fait qu'un pays et qu'un peuple.

Durant l'allocution, il est apparu visiblement remonté voire menaçant à l'égard des autorités ukrainiennes, accusées de s'en prendre aux Russes et russophones du pays, les accusant une fois encore d'orchestrer "un génocide qui touche quatre millions de personnes". La Russie a quelque 150.000 soldats aux frontières de l'Ukraine selon l'Occident, laissant craindre une invasion d'ampleur. Deux accords d'entraide entre Moscou et les sécessionnistes, d'une durée de dix ans, doivent être ratifiés par le Parlement russe mardi. Ils prévoient le déploiement "des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et d'assurer une sécurité durable aux parties".

L'armée russe a pour ordre d'entrer dans les territoires séparatistes

Une reconnaissance russe des séparatistes vient court-circuiter le processus de paix issu des accords de Minsk de 2015, signé par la Russie et l'Ukraine, sous médiation franco-allemande, et qui visait justement un retour sous souveraineté ukrainienne de ces zones. Cette décision ouvre la voie à un appel à l'aide à la Russie de la part de ces territoires en tant qu'Etats souverains et donc l'entrée de forces russes dans ces régions.

Suite à cette annonce, Vladimir Poutine a ordonné lundi à son armée d'entrer dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine après avoir reconnu leur indépendance, une décision qui pourrait entraîner une guerre avec Kiev. Les deux décrets du président russe demandent également au ministère de la Défense que "les forces armées de la Russie (y assument) les fonctions de maintien de la paix". De ce déploiement militaire, ni calendrier ni informations sur son éventuelle ampleur n'ont été précisés dans ces documents.

Les premières sanctions des Etats-Unis tombent immédiatement

Les réactions se sont évidemment rapidement enchainées. "L'Ukraine qualifie les derniers actes de la Russie de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre Etat", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une adresse à la Nation, assurant que Kiev ne cèderait pas "une parcelle" du pays et n'avait peur "de rien ni personne". Il a également appelé ses partenaires occidentaux à un soutien "clair" et "efficace".

Les Etats-Unis, l'Union européenne, comme l'Otan et Londres, ont dénoncé la décision du président russe et évoqué des sanctions. Le président Joe Biden a réaffirmé à son homologue ukrainien "l'engagement des Etats-Unis" au respect de "l'intégrité territoriale de l'Ukraine" et promis des mesures "rapides" et "résolues". "Nous prévoyons d'annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie demain en réponse aux décisions et actions de Moscou aujourd'hui. Nous nous coordonnons avec nos alliés et partenaires pour cette annonce", a déclaré de son côté un porte-parole de la Maison Blanche. En riposte, le président Joe Biden a déjà publié un décret qui interdit tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions prorusses de Donetsk et Lougansk, dans le sud-est de l'Ukraine.

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence

La présidence française a annoncé également des sanctions prochaines de l'UE visant des entités et des individus russes et a dénoncé la "dérive idéologique" et le "discours paranoïaque" de Vladimir Poutine. Le Premier ministre britannique Boris Johnson veut lui, décider mardi d'un "important paquet de sanctions". L'ONU et une majorité de membres du Conseil de sécurité ont condamné lundi lors d'une réunion d'urgence la décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes en Ukraine et d'y "déployer des troupes russes", Moscou assurant demeurer "ouvert à la diplomatie".

"Les prochaines heures et jours seront critiques. Le risque de conflit majeur est réel et doit être évité à tout prix", a déclaré, au début de la réunion, la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo. "Les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine resteront inchangées, peu importe les déclarations et les actions de la Russie", a de son côté prévenu l'ambassadeur ukrainien à l'ONU, Sergiy Kyslytsya. L'Ukraine demande à la Russie "d'annuler sa décision de reconnaissance" des territoires sécessionnistes ukrainiens, "de revenir à la table des négociations", et de procéder à "un retrait immédiat et vérifiable de ses troupes d'occupation", a-t-il ajouté.

La Russie se dit toujours ouverte aux négociations

Ce mardi matin, la Russie a assuré toujours "prête" aux négociations avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui doit rencontrer jeudi à Genève son homologue russe Sergueï Lavrov, après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes ukrainiennes prorusses. "Même aux moments les plus difficiles... nous disons : nous sommes prêts au processus de négociations, c'est pourquoi notre position est restée la même (...). Nous sommes toujours pour l'utilisation de la diplomatie", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans des commentaires diffusés sur Youtube.

L'Europe et les Etats-Unis ont menacé ces dernières semaines Moscou de lourdes sanctions en cas d'agression militaire. Les annonces de Vladimir Poutine sont intervenues à l'issue d'une journée qui a vu Moscou multiplier les accusations contre l'Ukraine, comme la destruction d'un poste-frontalier par l'artillerie ukrainienne ou l'infiltration d'une équipe de "saboteurs" donc cinq membres auraient été tués. Kiev a démenti en bloc ces affirmations qui, pour les Occidentaux, font partie des efforts de Moscou visant à créer un prétexte à une intervention militaire