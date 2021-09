EXCLUSIF - Obligée de fuir l'Afghanistan par crainte d'être tuée par les talibans, cette militante féministe et plus jeune maire d'Afghanistan demande à la communauté internationale de dialoguer avec les talibans pour faire pression sur eux et les obliger à garantir le respect des droits de l'homme.

Depuis 2018, Zarifa Ghafari était maire de Maidan Shar, 50 000 habitants, non loin de Kaboul. Elle est aujourd'hui réfugiée en Allemagne. © Radio France

Zarifa Ghafari le répète : elle ne pouvait pas attendre sans bouger que les talibans viennent la tuer. Alors, la mort dans l’âme, cachée à l'arrière d'une voiture, évacuée avec l'aide de la diplomatie allemande, elle a quitté son pays, l’Afghanistan, et Maidan Shar, 50 000 habitants, non loin de Kaboul, la ville dont elle était était maire depuis 2018, devenant la plus jeune édile de ce pays dont les talibans avaient été chassés en 2001 par l’intervention américaine. Une mairie entourée d’un mur anti-attentat depuis qu’elle avait échappé à une fusillade, elle dont le père, général, a été assassiné en 2020.

Pour Zarifa, qui a reçu l'an dernier des mains de Melania Trump le prix international de la Femme de courage, rester en Afghanistan brisait toute possibilité de "parler librement, de nos rêves, de nos souhaits et de ce que nous voulons vraiment en tant que femmes qui avons traversé les vingt dernières années avec ténacité, qui se sont battues si fort pour tout et qui ont tout perdu... J'ai pensé que si je partais à l'étranger, j'aurais l'énergie pour m'exprimer au nom de tous ceux qui sont privés de parole en Afghanistan" .

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une génération détruite avec le retour des talibans

Âgée de 29 ans, Zarifa Ghafari se souvient de ses premières années d’enfance sous les talibans, où les femmes qui marchaient sans chaperon dans les rues étaient battues, de sa grand-mère lui enjoignant de ne pas chantonner trop fort pour ne pas se faire repérer et frapper, de cacher ses livres de classe, de l’école clandestine dans les caves. Sa colère, aujourd’hui, alors que le pays retombe entre les mains des talibans, est palpable. "Moi, je n’ai jamais demandé à ce qu’on envahisse l’Afghanistan et qu’on commence cette guerre qui est une guerre sans fin."

"Aujourd’hui, quand tout le monde s’en va et nous laisse en disant "nous avons mis fin à la guerre", je dis non ! Vous n’avez pas arrêté la guerre, vous avez détruit un pays, une génération et ses rêves."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elle n’aurait jamais imaginé, répète-t-elle en secouant la tête, que les talibans puissent ainsi revenir. "Je n’en veux pas qu’aux États-Unis, mais à tous ceux qui nous ont nous ont abandonné. La communauté internationale, mais aussi les politiciens afghans, les hommes politiques occidentaux, tous ceux qui y sont intervenus en Afghanistan, tous ceux qui ont eu la chance de changer quelque chose mais qui n'ont jamais essayé de changer quoi que ce soit. Pour cela, je ne pardonnerai à personne." Pour sa génération, grandie dans un quotidien fragile mais nourri de l’espoir d’un avenir ouvert au développement, les désillusions sont grandes.

Aujourd’hui réfugiée en Allemagne, la jeune femme entend devenir le porte-voix de ceux qui n’ont pas la possibilité de s’exprimer : "Mon message à tous les responsables internationaux que je rencontre est clair : demandez au Pakistan de ne plus interférer dans les affaires afghanes et faîtes pression sur les leaders des talibans pour qu'ils garantissent au moins les droits humains fondamentaux, et parmi eux, les droits des femmes."

"Pour nous, le plus important, c'est de pouvoir aller à l'école, aller à l'université, se déplacer, faire partie de la société."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des pressions qui impliquent de dialoguer avec les talibans. "Avons-nous une alternative ? Si personne n'est prêt à parler avec eux, moi, je le suis. Au moins, ce qui nous reste ce sont de belles montagnes, de belles rivières, une belle nature. Si même ça nous ne voulons pas détruire, nous devons nous asseoir et parler au lieu de nous battre les uns avec les autres."

Dans sa voix vibrante de colère, un pragmatisme amer. Zarifa Ghafari le répète : les talibans sont là désormais, et elle le sait, il n’y aura pas, comme en 2001, de nouvelle intervention internationale pour venir en aide aux Afghans.