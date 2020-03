View this post on Instagram

Contrainte comme tous à rester chez moi, pour le bien de nous tous, et étant confinée (ou bientôt confinée) dans la solitude d’une ville plutôt solitaire, sans pouvoir continuer mon travail au musée, j’ai essayé à ma façon de continuer à faire vivre l’art. Je vous propose de colorer vos fenêtres : dessins, peintures, esquisses, coupures de journaux, cartes postales, décorations… tout est permis. Face à cette grande difficulté, en soutien de ceux qui travaillent pour nous tous, essayons de garder l’espoir et de continuer à colorer nos journées, à l’intérieur et à l’extérieur. Exprimez-vous comme vous pouvez et vous voulez, le seul but étant de partager les couleurs. #lartàlafenêtre ~ Nella difficoltà di un confinamento in casa (confinamento non ancora imposto qua ma sicuramente molto vicino), per il bene di tutti, e trovandomi sola, in una città per di più piuttosto solitaria, senza poter andar al museo come sempre, ho cercato a mio modo di continuare a far vivere l’arte. La proposta è colorare le nostre finestre: disegni, pitture, schizzi, ritagli di giornale, cartoline, decorazioni… tutto quello che volete. Per affrontare questa grande difficoltà, e per continuare a sostenere chi lavora per noi, cerchiamo di non perdere le speranze e di continuare a colorare le nostre giornate, dentro e fuori. Esprimetevi a vostro modo, come potete e come volete: la sola missione sarà condividere i colori. #larteallafinestra 🧡