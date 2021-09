Quelle musique restera des années Merkel ? Au moment où la chancelière s’apprête à quitter le pouvoir après quatre mandats à la tête de l’Allemagne, France Inter retrace ces 16 années en 16 chansons, de 2005 à aujourd'hui. Plongée dans une scène musicale allemande riche et créative, mais encore méconnue en France.

Rammstein, Tocotronic, Tokio Hotel, Robin Schulz, Miss Platnum et Masha Qrella font partie des artistes allemands emblématiques de ces 15 dernières années © AFP

Alors que s’achèvent les années Merkel, période pendant laquelle l’Allemagne a réappris à assumer un rôle de grande puissance en Europe, un constat s’impose : le rayonnement artistique du pays n’est pas encore à la hauteur de son poids économique et politique. Le succès récent de certains disques, films ou séries TV allemands ne doit pas faire oublier l’essentiel. Nos voisins d’outre-Rhin, champions du monde de l’export lorsqu’il s’agit de produire des voitures ou des machines-outils, ont toujours du mal à faire usage de leur soft power pour vendre leurs œuvres à l’étranger !

Il en va ainsi de la scène musicale allemande. Quiconque s’y intéresse de près ne peut que constater sa grande richesse et sa diversité, tous genres confondus (pop-rock, folk, hip hop, électro). Pas très surprenant venant du pays le plus peuplé d’Europe, et qui a toujours compté sur la scène rock internationale. Mais faites le test autour de vous : qui est capable de citer spontanément cinq groupes ou chanteurs allemands d’aujourd’hui ? Mis à part le metal outrancier de Rammstein – un cas à part, à tous points de vue – les vrais succès sont rarissimes. Comme si l’Hexagone, et avec lui une bonne partie du monde, restait hermétique aux artistes made in Germany.

La musique électronique est la seule véritable exception. Depuis les pionniers des années 70 (Kraftwerk, Tangerine Dream), les Allemands ont joué un rôle majeur dans l’évolution du genre. Dans les années 2000, Berlin est devenue la capitale européenne du clubbing, et le pays ne manque pas de DJs, de producteurs et de labels reconnus à l’étranger. Le fait que l’électro soit la plupart du temps une musique instrumentale n’y est pas pour rien : la barrière de la langue reste un frein important au succès des artistes germanophones à l’international.

La scène allemande mérite d’être découverte, j’en suis personnellement convaincu. Ancien journaliste musique à France Inter, j’ai eu l’occasion d’en explorer la richesse lorsque j’ai vécu à Berlin, de 2014 à 2018, comme correspondant permanent de Radio France. Je vous propose de retracer les seize années Merkel dans une playlist de seize titres. Vous y entendrez des tubes incontournables, des chansons qui ont marqué leur époque, mais aussi quelques raretés et des coups de cœur. Autant de preuves que la musique allemande vaut bien mieux que les quelques clichés à laquelle on la réduit trop souvent.

Retrouvez la playlist intégrale ici et à la fin de l'article:

Viel Spaß beim Zuhören ! Bonne écoute !

TOKIO HOTEL - Durch den Monsoon (2005)

2005, date de l’arrivée au pouvoir d’Angela Merkel, marque aussi le début du phénomène Tokio Hotel, le succès allemand le plus kölossal depuis Scorpions vingt ans plus tôt. Surgis de nulle part – Magdebourg, une ville moyenne d’ex-Allemagne de l’Est – quatre lycéens à peine pubères mettent au point une recette musicale imparable : un look néo-gothique inoffensif, des riffs de guitare entre grunge et métal, des mélodies qui font mouche, le tout chanté… en allemand ! De façon inattendue, le raz-de-marée Tokio Hotel déborde bientôt les frontières de l’Allemagne pour gagner le cœur des adolescents du monde entier. La barrière de la langue n’y résistera pas. En France, l’engouement pour le groupe sera tel qu’il redonnera un coup de fouet inespéré à l’enseignement de l’allemand au collège, alors en perte de vitesse.

WIR SIND HELDEN- Nur ein Wort (2006)

Autre joli succès à l’export, le groupe pop-rock Wir Sind Helden a d’abord conquis l’Allemagne dès 2003 avant de se lancer à l’assaut du continent européen. Fait rarissime pour un groupe germanophone – mais Tokio Hotel était passé par là, ceci explique peut-être cela – même la France va tomber sous le charme : en avril 2006, le groupe emmené par Judith Holofernes se retrouve sur scène en première partie de Phoenix à Paris, et ira jusqu’à réenregistrer plusieurs titres en VF pour tenter de percer le marché français. Après ces débuts tonitruants, Wir Sind Helden se replieront sur leur pays natal et sortiront encore deux albums avant de se séparer. Judith Holofernes poursuit depuis une intéressante carrière solo, qui n’a toutefois jamais égalé les chiffres de vente de l’entêtant Nur Ein Wort, devenu l’hymne de toute une génération.

DIE FANTASTISCHEN VIER - Ernten was wir säen (2007)

Le rap est-il compatible avec la langue de Goethe ? À cette question saugrenue, Die Fantastischen Vier ont été parmi les premiers à répondre sans complexe avec un grand "Ja!". Originaires de la région de Stuttgart (sud-ouest), Les Quatre Fantastiques sont considérés comme les pionniers du rap auf deutsch, et ceci dès le tout début des années 90 (voir leur premier tube Die Da?! ). Adeptes d’un hip hop ludique et bon enfant, ils drainent un large public qui apprécie leur humour, leurs mélodies et la versatilité de leurs arrangements. Paru en 2007, l’album Fornika marque une étape dans la carrière des « Fanta 4 ». Plus riche et mieux produit que les précédents et porté par le single Ernten was wir säen, il occasionnera une vaste tournée sold-out à travers l’Allemagne, et constitue une porte d’entrée idéale pour qui veut s’initier au rap allemand avant de s’attaquer à des références plus actuelles.

MISS PLATNUM - Give Me The Food (2008)

Miss Platnum fait partie des nouveaux visages de cette Allemagne métissée et multi-culturelle qui a gagné en visibilité pendant les années Merkel. Née en Roumanie, réfugiée à Berlin avec sa famille au moment de la chute de Caeaucescu, la jeune femme a gardé de ses racines un amour immodéré pour les fanfares aux sonorités balkaniques. Présentée comme un croisement entre le hip-hop/Rn’B de Missy Elliott et les B.O. de Goran Bregovic pour Emir Kusturica, sa musique haute en couleurs donne irrésistiblement envie de danser. Sur Give Me the Food, le single qui l’a rendue célèbre – et lui a valu un passage aux Transmusicales de Rennes – Miss Platnum détourne avec humour les clichés du Rn’B, fustigeant l’obsession du monde de la mode pour la maigreur et les régimes. Fière de ses rondeurs, Miss Platnum a choisi de s’assumer et de profiter de la vie avec gourmandise.

PAUL KALKBRENNER - Sky and Sand (2009)

Berlin, capitale européenne de l’électro : le phénomène prend ses racines dans les années 90 avec l’émergence de clubs sauvages dans les espaces urbains laissés en friche par la chute du Mur. Vingt ans plus tard, la force d’attraction de la capitale allemande est devenue irrésistible. Les jeunes Européens affluent par dizaines de milliers sur les bords de la Spree. Les clubs berlinois – Tresor, Berghain, Watergate – sont réputés jusqu’à Detroit, berceau de la techno, et pour la première fois depuis Kraftwerk, l’Allemagne est à l’avant-garde de la musique électronique. Témoignage de cette vibrante scène locale, le faux documentaire Berlin Calling suit les pérégrinations d’un musicien à succès, DJ Ickarus, de soirées techno en cure de désintoxication. Le film fera de l’acteur principal, Paul Kalbrenner, lui-même DJ et producteur réputé, une star en Allemagne et ailleurs.

BUSHIDO - Alles wird gut (2010)

Certains disent de lui qu’il est l’équivalent allemand de Booba. La comparaison n’est pas absurde : les deux hommes se connaissent – ils ont rappé ensemble en 2011 – et Bushido n’a jamais caché son admiration pour la frange la plus bling-bling du rap français et pour le Duc de Boulogne en particulier. Poids lourd de la scène allemande (aucun autre rappeur n’a vendu autant de disques), Bushido est aussi célèbre pour ses punchlines que pour les polémiques qu’ils sème sur son passage. Souvent accusé de sexisme, d’homophobie, voire d’incitation à la violence (voir ses propos douteux sur les attentats du Bataclan en novembre 2015), le rappeur d’origine tunisienne est abonné à la rubrique fait-divers des tabloïds. Une image de bad-boy glorifiée en 2010 dans le film Zeiten ändern dich, inspiré de son autobiographie.

BOY - Little Numbers (2011)

Comme son nom ne l’indique pas, BOY est un duo féminin : Valeska Steiner et Sonja Glass se sont rencontrées sur les bancs d’une école de musique de Hambourg avant de se lancer en tandem, réunies par leur amour pour l’indie-pop anglo-saxonne. Sur le modèle de la canadienne Feist, leur grande influence, les deux filles conjuguent légèreté et mélancolie sur l’entraînant Little Numbers devenu un tube en Allemagne après avoir été choisi comme bande-son d’une publicité pour la Lufthansa. Grâce à sa mélodie ensoleillée, la chanson a aussi permis à BOY de se tailler une belle réputation à l’international. L’accent impeccable de la suisse allemande Valeska Steiner ferait presque oublier qu’il s’agit d’une pop-song made in Germany.

DEICHKIND - Leider Geil (2012)

Mélange détonnant de rap et d’électro-punk, la musique de Deichkind se savoure de préférence en soirée, en poussant le volume dans le rouge. Révélé au début des années 2000, le trio originaire de Hambourg s’impose rapidement comme une des attractions de la scène hip hop allemande, attirant à lui un public plutôt rock. Mais l’ascension du groupe est stoppée net en 2009 lorsque le producteur Sebi Hackert, qui a façonné le son des premiers albums, est retrouvé mort à seulement 32 ans. Sonnés, Deichkind trouveront la force de revenir, signant quelques années plus tard leur meilleur disque avec l’explosif Befehl von ganz unten qui contient notamment ce tube ironique et désabusé, adopté comme un hymne par beaucoup de jeunes Allemands.

MODERAT - Bad Kingdom (2013)

La rencontre au sommet de deux grands noms de la scène électro berlinoise – le duo Modeselektor et le DJ/producteur et chanteur Sasha Ring, alias Apparat. Dansante et cérébrale à la fois, la musique de Moderat condense le meilleur de l’électro allemande actuelle. Elle a su séduire tout autant les fans de Radiohead que les adeptes des dancefloors, comme sur ce Bad Kingdom très accrocheur, accompagné d’une vidéo inspirée de l’univers de la BD. Egalement réputé pour l’excellence constante de ses albums solo, Apparat a notamment signé le générique de Dark, perturbante série d’anticipation produite par Netflix, et tournée au cœur du Brandebourg en ex-Allemagne de l’Est.

LILY WOOD & THE PRICK - Prayer in C (Robin Schulz Radio Edit) (2014)

Tube de l’été en 2014 des deux côtés du Rhin (et dans une vingtaine d’autres pays), ce remix de Prayer in C demeure un parfait exemple de collaboration franco-allemande. C’est le DJ allemand Robin Schulz qui a contacté spontanément les français de Lily Wood & The Prick pour leur proposer de se réapproprier ce titre issu de leur premier album Invisible Friends. L’original était lent et minimaliste – une simple ballade guitare-voix. Robin Schulz y ajoute couleurs et tempo pour en faire un hymne euphorisant. Le clip, tourné dans le quartier branché de Kreuzberg à Berlin, capture un peu de l’esprit bohème si caractéristique de la capitale.

THE NOTWIST - Kong (2015)

Rares sont les groupes allemands d’aujourd’hui à pouvoir se targuer d’une vraie reconnaissance internationale, comme autrefois Can, Neu! et autres grands noms de ce qu’on appelait alors le krautrock. The Notwist est l’un d’entre eux. Révélés en 2002 avec l’album Neon Golden, un sommet de rock mélancolique salué par la critique, Markus Acher et ses musiciens ont depuis creusé leur sillon et acquis une réputation de défricheurs de sons, évoluant à leur rythme jusqu’à leur dernière sortie Vertigo Days paru début 2021. Le fait qu’ils écrivent (en anglais) et enregistrent loin du tumulte, dans leur home-studio installé près d’Augsbourg dans la campagne bavaroise, n’y est sans doute pas pour rien. Dans le même registre, on ne manquera pas de citer les albums de Lali Puna, le projet parallèle de Markus Acher avec la chanteuse Valerie Trebeljahr.

UDO LINDENBERG - Durch die schwere Zeiten (2016)

Lunettes noires et chapeau vissé sur le crâne, Udo Lindenberg trimballe sa silhouette de rockeur ténébreux dans la vidéo noir et blanc qui accompagne ce single de 2016 en forme de come-back. Légende vivante du rock d’outre-Rhin depuis ses premiers albums avec le Panik Orchester dans les années 70, Udo est une sorte d’Alain Bashung ou de Jacques Higelin en version allemande. Sa voix éraillée et son style décadent ont marqué plusieurs générations d’Allemands et accompagné l’histoire récente du pays (ses nombreux concerts en RDA jusqu’à la chute du Mur ont fait date). Signe de son enracinement dans la culture populaire, un musée lui est consacré dans sa ville natale de Gronau (ouest), où une rue porte même son nom !

BILDERBUCH - Bungalow (2017)

L’Autriche a donné naissance ces deux dernières décennies à quelques-uns des meilleurs groupes de rock germanophones. C’est le cas des Viennois de Bilderbuch qui combinent joyeusement pop-rock, électro et hip-hop, comme sur ce titre diablement dansant issu de leur quatrième album Magic Life. Leur succès massif en Autriche – où ils cumulent les récompenses et peuvent réunir plusieurs dizaines de milliers de fans en concert – leur a logiquement ouvert les portes du marché allemand. On aime particulièrement chez eux la diction bien particulière du chanteur Maurice Ernst, qui sait faire groover la langue allemande comme personne !

TOCOTRONIC - Electric Guitar (2018)

Référence absolue de la scène indépendante germanophone, Tocotronic mérite mieux que l’anonymat quasi-total dont il fait l’objet en France. Ce groupe de Hambourg a été l’un des premiers avec Blumfeld dans les années 90 à faire rimer la langue allemande avec le meilleur de l’indie-rock américain (Sonic Youth, Pavement). Grâce à ces pionniers – et à leurs nombreux suiveurs – la cité hanséatique est devenue la place forte du rock en Allemagne (on parle d’ailleurs désormais de la Hamburger Schule, l’école de Hambourg). Elégant, racé et littéraire, le rock de Tocotronic s’apprécie idéalement avec une bonne compréhension de la langue de Goethe, mais les mélodies et la voix profonde de Dirk Von Lowtzow sauront parler à toutes les âmes sensibles. Incontournable.

RAMMSTEIN - Deutschland (2019)

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, il faut reconnaître à Rammstein la cohérence absolue de leur démarche. Tel un rouleau-compresseur, le groupe de metal berlinois emporte tout sur son passage, avec ses concerts grandiloquents, ses riffs de guitare à la tronçonneuse et la voix martiale de son chanteur Till Lindeman. Autant dire qu’en cette année 2019, la sortie du septième album du groupe est attendu comme celle d’un blockbuster hollywoodien. Mais, comme souvent avec Rammstein, le disque fera plus parler de lui pour le scandale qu’il provoquera que pour son contenu musical somme toute assez sommaire. En voyant le clip à gros budget de ce titre baptisé Deutschland, on n’est pas tout à fait sûr de comprendre où Rammstein ont voulu en venir avec cette relecture provocatrice de l’Histoire allemande du 20è siècle. Mais s’il s’agissait de choquer, jusqu’au dégoût, alors c’est réussi.

MASHA QRELLA - Geister (2020)

Avec son nouveau disque Woanders, la berlinoise Masha Qrella a signé ce qui est peut-être le meilleur album allemand de l'année écoulée. Pour la première fois, la chanteuse – déjà auteure de plusieurs disques chantés en anglais, entre folk et electronica – fait le choix de la langue allemande, en adaptant les textes d’un poète et romancier d’ex-Allemagne de l’Est, Thomas Brasch, disparu il y a tout juste vingt ans. Le résultat est paradoxalement le disque le plus personnel enregistré par Masha Qrella, dont la voix paraît plus touchante et assumée que jamais. Comme si le passage dans sa propre langue l’avait en quelque sorte libérée.

