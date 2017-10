Pour célébrer les 20 ans du label « Les Musiciens du Métro », la RATP organise un concert anniversaire à l’Olympia, le 23 novembre prochain.

20 ans des Musiciens du Métro © ratp

Ce concert événement réunira cinq groupes de Musiciens du Métro entourés de révélations issues de ce label comme EMJI, Clément Verzi ou Arcadian.

Au programme également, la présence exceptionnelle de M, Oxmo Puccino et de Tété, parrains de cette soirée. En attendant d’autres belles surprises…

Après 5 semaines de votes, les voyageurs et un jury de professionnels viennent de désigner les 5 artistes qui se produiront sur la mythique scène de l'Olympia pour célébrer les 20 des Musiciens du métro.

Ils s’appellent Lidiop, Pihpoh, Billet d’humeur, Faustine et mAx Pen. Encore peu connus du grand public mais très prometteurs, ce sont eux qui, le 23 novembre prochain, auront la chance de monter sur la scène de l’Olympia pour célébrer les 20 ans des Musiciens du métro.

►►► Plus de 371 000 votes !

Pour obtenir leur précieux ticket, les 5 lauréats ont d’abord dû faire partie des 10 artistes les plus plébiscités par le public. Au terme d’un concours, du 21 juin au 31 juillet, ce sont plus de 371 000 votes qui ont été enregistrés sur la plateforme ratp.fr/musiciensdumetro et les réseaux sociaux (Instagram, Twitter et Facebook).

C’est ensuite un jury composé de membres de la RATP et de professionnels de la musique qui les a départagés afin de nommer les 5 grands lauréats. Parmi le jury, André Manoukian, qui animera la soirée, mais aussi Oxmo Puccino, parrain du label, et Emji ancienne artiste du métro. Ces artistes accomplis, auxquels se joindront aussi les chanteurs Matthieu Chédid M, Tété et Clément Verzi, seront aux côtés des lauréats le soir du concert.

►►► Un concert sous le signe de la solidarité

La RATP a décidé de reverser l’ensemble des recettes du concert à l’association EMMAÜS Solidarité, dont elle est déjà partenaire via l’accueil de jour situé à Charenton-le Pont dans le Val-de-Marne. Cette somme servira aux structures de lutte contre le sans-abrisme que gère l’association fondée par l’Abbé Pierre.

Les premières places pour le concert sont déjà en vente sur le site de l’Olympia.

