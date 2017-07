Mettre à l’honneur cinq musiciens en devenir, choisis par le public, en leur donnant la chance de se produire sur l’une des plus belles scènes de France.

Musiciens du métro © RATP

La musique aussi transporte les voyageurs !

Pour célébrer les 20 ans du label « Les Musiciens du Métro », la RATP organisera le 23 novembre un concert anniversaire à l’Olympia.

Les voyageurs sont invités à voter pour leurs artistes préférés sur la plateforme ratp.fr/musiciensdumetro. Les musiciens les plus plébiscités auront la chance de se produire sur la mythique scène parisienne aux côtés de révélations ayant également débuté dans le métro, ainsi que de parrains de renom.

Lors de cette soirée exceptionnelle, plusieurs artistes du métro se produiront sur scène. Parmi eux, Clément Verzi et Emji, également musiciens du métro, et qui ont récemment conquis le grand public, mais aussi des références de la chanson tels que Tété et Oxmo Puccino, parrains du label.

►►► Une plateforme de vote dédiée

Pour obtenir leur précieux ticket pour l’Olympia, les 85 musiciens participants devront recueillir un maximum de votes du public. Les voyageurs sont invités à soutenir leurs artistes préférés du 21 juin au 31 juillet, sur une plateforme web spécialement créée pour l’occasion. Cette plateforme, lancée le 14 juin, permet de découvrir ou redécouvrir l’univers des Musiciens du Métro. Chansons, clips, photos, paroles… ratp.fr/musiciensdumetro

A l’issue des votes, un jury composé de membres de la RATP et d’artistes parrains, choisira les cinq lauréats parmi les dix musiciens ayant obtenu le plus de votes.

►►► Les Musiciens du métro : 20 ans déjà !

C’est en 1997 que la RATP a créé une structure spécialement dédiée aux musiciens du métro. Au total, plus de 30000 artistes ont été accrédités. Ce label poursuit l’ambition de proposer aux voyageurs des animations musicales de qualité dans les espaces RATP. Les musiciens croisés dans les couloirs du métro sont d’ailleurs à l’image des voyageurs : tous les styles, tous les âges et tous les rythmes sont représentés.

Avec plus de 5 millions de voyageurs le métro parisien est l’une des plus grandes scènes du monde, et un véritable tremplin pour les 300 musiciens accrédités chaque semestre. Outre les nombreuses stars qui ont commencé au sein du réseau RATP (Keziah Jones, Zaz, Manu Di Bango, Lââm, Irma, etc.), le label des Musiciens du Métro offre chaque année à plusieurs artistes la possibilité de participer à des festivals et événements musicaux majeurs tels que Solidays ou Art’Rock.