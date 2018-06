Le jazz toujours recommencé

« Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre » : on pourrait emprunter les mots de Verlaine pour définir la quarante-et-unième édition du festival Jazz in Marciac.

Au menu : Wynton Marsalis & Ibrahim Maalouf, Melody Gardot, Brad Mehldau, Marcus Miller, Pat Metheny, Stacey Kent, Gregory Porter, Chick Corea, Lisa Simone, Hugh Coltman, Liz Wright et, dans le cadre de « Marciac Grands Evénements Musicaux », Joan Baez et _Santana_...

Jazz In Marciac, on l'aime tellement qu'on lui a donné le petit nom affectueux de JIM. Toutes les fées se sont penchées sur son berceau : né dans une magnifique Bastide royale au pays de D'Artagnan et des Trois Mousquetaires, entouré d'un paysage à la nature préservée, il a grandi au-delà de toute espérance. Parmi les personnes qui ont assisté à son premier spectacle en 1978, qui aurait pu imaginer que, quelques années plus tard, des dizaines de milliers de visiteurs se presseraient pour applaudir au cœur de l'été les plus grands noms de la planète jazz.

Impossible de citer tous les ingrédients d'un pareil succès mais il faut d'abord souligner la dimension humaine de ce festival auquel, rassemblée sous la figure tutélaire et amicale de Wynton Marsalis, une armada de bénévoles apporte tout son enthousiasme.

De la fin juillet à la mi-août, le grand vent du jazz souffle partout, sous le chapiteau géant et sur la place du village comme dans la superbe salle de L'Astrada. Des musiques cousines s'engouffrent dans son sillage : blues, world music, soul, latin jazz... Cela fait partie de son charme : JIM a l'esprit ouvert même s'il n'oublie jamais ses racines et refuse de céder à la démagogie.

Flânez dans les allées du festival Bis, visitez les expositions des galeristes, admirez les produits artisanaux, goûtez les succulentes spécialités gastronomiques que sont le foie gras, le confit, le magret, l'armagnac, les vins des Côtes de Gascogne...

Et surtout tendez l'oreille : à Jazz In Marciac, le bonheur a tellement de choses à vous raconter...

