3 semaines dédiées au jazz avec les plus grands artistes internationaux. Jazz in Marciac avec des concerts sous chapiteau, à L'Astrada et un festival bis.

Ambiance-Place-Jazz-in-Marciac © Francis-Vernhet

France Inter, radio de toutes les musiques, aime le jazz.

Comme chaque été, la chaîne s’associe au succès de « Jazz in Marciac » et s’installe au cœur de la capitale du jazz :

Samedi 6 août dès 20h : une soirée présentée par Mélanie Bauer avec les concerts de Gilberto Gil et Roberto Fonseca

Chapiteau jazz in Marciac / Francis-Vernhet

La 42è édition du festival propose cette année 36 concerts sous le chapiteau avec plus de 230 musiciens et plus de 150 concerts gratuits avec 32 groupes et plus de 150 musiciens dans le cadre du festival Bis.

Sous le chapiteau vous pourrez écouter Sting pour un concert festif et dynamique reprenant ses plus belles chansons écrites par l'artiste au cours de sa carrière prolifique, avec The Police et en solo.

Chapiteau Jazz in Marciac / Francis-Vernhet

Jazz in Marciac, c’est aussi Gregory Porter qui rendra hommage à Nat King Cole et Wynton Marsalis que le public redécouvrira 25 ans après son premier concert au Village. D’autres grands noms seront présents comme George Benson, Amaury Faye, Chucho Valdès, Chick Corea, Thomas Dutronc, Jamie Cullum, Melody Garbot, Angélique Kidjo ou encore Manu Dibango, Ahmad Jamal, et tant d’autres comme Giberto Gil, Roberto Fonseca, Delgres…

Mammal Hands, Omri Mor, Molly Johnson, Pulcinella, Fred Pallem, Leïla Martial et le Trio Baa Box ou encore Matthieu Chazarenc Quartet Arnaud Dolmen et beaucoup d’autres enchanteront la scène de l’Astrada.

Quant au festival Bis, il offre une programmation éclectique où se télescopent avec allégresse un jazz résolument moderne, ses musiques cousines et ses racines les plus vivantes (New Orléans, Blues ...), dans une ambiance conviviale.

Festival-BIS / Francis-Vernhet

Depuis plusieurs années, Jazz in Marciac développe et met en œuvre des actions éco-responsables limitant l’impact du festival sur l’environnement.