Alex Beaupain, auteur-compositeur-interprète, revient avec son album Loin sur la scène mythique parisienne.

Loin © Alex Beaupain

Après 3 concerts à La Cigale en 2016 pour présenter son nouvel album Loin et une tournée dans toute la France, Alex Beaupain revient à Paris pour une date unique au Bataclan le 28 mars 2017.

Auteur-compositeur-interprète et un compositeur de musiques de films français dont ceux de Christophe Honoré, Alex Beaupain a baigné dans la chanson française dès son plus jeune âge avec Alain Souchon, Serge Gainsbourg, Alain Bashung et bien d'autres grands artistes.

Il nous entraîne sur une musique pop mélancolique élégante et des textes à l'écriture personnelle , presque biographique.

