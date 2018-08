Lady Soul, comme la surnommaient ses très nombreux admirateurs, nous a quittés. Notre programmateur musical Thierry Dupin nous offre cette playlist hommage.

Aretha Franklin en concert sur la scène du New Victoria Theatre en janvier 1980 © Getty / David Redfern/Redferns

Thierry Dupin a conçu une playlist de 35 titres - 35 titres qui retracent une immense carrière (Aretha Franklin reste à ce jour l'artiste féminine qui a vendu le plus de vinyles), de la soul au groove, de la scène au cinéma (The Blues Brothers, 1980).

Permets toi d'être libre

♪ Let your mind go,

Let yourself be free ♫

La liberté, le respect... Aretha Franklin utilise dans Think la puissance de la soul pour nous faire danser sur un morceau féministe. En 45 ans de carrière (couronnés par 18 Grammy Awards), Aretha Franklin a chanté et célébré des femmes fortes, qui se tiennent debout face à l'adversité.

35 titres

Une playlist dans laquelle ses chansons mythiques - Think, Chain of Fools, Respect - voisinent avec des duos de légende : Spirit in The Dark avec Ray Charles, I Knew You Were Waiting (for me) avec George Michael, Jumpin' Jack Flash avec Keith Richards ou encore It Isn't, It Wasn't, It Ain't Never Gonna Be avec Whitney Houston.

35 titres pour se souvenir, chanter et danser en hommage à Lady Soul.

Belle écoute !

