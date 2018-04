Du pop-rock, de l'électro et du piano dans l'ensemble de ses formes ARTE Concert s'associe à La Gaîté Lyrique et à La Blogothèque pour donner naissance au ARTE Concert Festival !

Arte Concert Festival © édition 2018

Pendant trois jours, ARTE Concert Festival fédère une programmation éclectique où s'entremêlent pop, rock, electro, piano, groupes en développement et artistes au rayonnement international. Le tout est à vivre sur place et sur Internet !

Après deux éditions à guichets fermés, ARTE Concert Festival revient à La Gaîté Lyrique du 19 au 21 avril pour trois jours de musique !

ARTE Concert, La Blogothèque et La Gaîté Lyrique présentent ARTE Concert Festival - 3ème édition !

On vous détaille le programme :

► Le 19 avril, La Gaîté Lyrique sera rythmée par la pop et le rock. On y retrouvera Natalie Prass (la petite protégée de Matthew E. White), Hollywood (le nouveau projet du Norvégien Mikhael Paskalev) et un show complètement psychédélique signé par les Ecossais de Primal Scream.

► Le lendemain, place au piano ! D'abord avec le bel écorché I Have A Tribe puis avec la pop élégante de Jean-Michel Blais. Le phénomène Juliette Armanet - fraîchement récompensée aux Victoires de la Musique cette année - clôturera la soirée avec la sensibilité et l'humour qui la caractérisent.

► ARTE Concert Festival 2018 se terminera le 21 avril sur une nuit electro. Aux platines, quatre artistes britanniques : Actress, Rival Consoles, Nathan Fake et DJ Moxie (en back to back avec Louise Chen). Le point d'orgue de la soirée ? Un DJ set concocté par Modeselektor, les rois de la techno expérimentale !

source ARTE Concert Festival

Programme :

► Jeudi 19 Avril

Natalie Prass

Hollywood

Primal Scream

► Vendredi 20 Avril

I Have a Tribe

Jean-Michel Blais

Juliette Armanet

► Samedi 21 Avril