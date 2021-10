ARTE s’associe de nouveau à la Gaîté Lyrique et la Blogothèque pour la 6e édition d’ARTE Concert Festival avec Damon Albarn, Joan As Police Woman, Nova Twins…

Arte concert festival © Edition 2021

Cette année, le festival se fera sous le signe du retour des artistes internationaux et du public.

Proximité, atmosphère intimiste, connexion immédiate entre les artistes et le public… Tous les concerts seront à découvrir en streaming et pendant plusieurs mois sur arteconcert.com et gaite-lyrique.net.

Après avoir accueilli Iggy Pop, Foals, Patrick Watson, Juliette Armanet, Grandaddy, Nada Surf, The Divine Comedy, Jarvis Cocker & Chilly Gonzales, Sebastien Tellier, Primal Scream et bien d’autres…

Rendez-vous cette année avec notamment :

► Nova Twins, le 4 novembre

NovaTwins / Arthur René Walwin

Le duo Nova Twins, c’est Georgia South et Amy Love, deux Londoniennes qui déversent leur énergie féroce dans des morceaux construits sur des lignes de basse martelées et un flow implacable. Mais c’est sur scène que le phénomène nous emporte : tenant respectivement la guitare et la basse, l’authenticité de Nova Twins se déchaine, mêlant habilement gestes punk et lyriques hip hop.

► C'est Karma, le 4 novembre

C'est Karma - Spaghetti On Repeat / C'est Karma

Du haut de ses 19 ans, la Luxembourgeoise C’est Karma nous surprend par chacun de ses morceaux et la multitude de ses univers. Tantôt guitare folk sensible, tantôt électronique expérimentale et avant-gardiste, Carmen Catena de son vrai nom, fait déjà preuve d’une maturité et d’une sincérité cassant les barrières entre les styles musicaux. Elle nous présentera notamment son dernier titre « Spaghetti On Repeat » lors de l’ouverture d’ARTE Concert Festival.

► Joan As Police Woman, le 5 novembre

Joan As Police Woman / Giles Clement

Chanteuse, auteur, compositrice, Joan As Police Woman est aussi talentueuse que prolifique. Avec une carrière longue de plus de 20 ans, elle a pu collaborer avec les plus grands, de Lou Reed, à Nick Cave en passant par Jeff Buckley. Et c’est avec le maître rythmique Tony Allen que l’Américaine s’est associée pour un projet réalisé peu avant la disparition de l’artiste. C’est à l’occasion de la sortie de « The Solution Is Restless » que Joan Wasser viendra nous présenter cet album déjà iconique.

► Eydís Evensen, le 5 novembre

Eydís Evensen / Saga Sig

Un premier cours de piano à l’âge de 6 ans, un premier morceau écrit à 7 ans, un album à des fins caritatives à l’âge de 13 ans, on peut dire qu’Eydis Evensen n’aime pas perdre son temps.

Après des années passées à errer, voyager et se découvrir, Eydis Evensen est enfin prête à briller. Avec la sortie de son premier album « Bylur », la pianiste de formation classique originaire de la petite ville de Blönduos, dans le nord de l’Islande, a fait son entrée sur la scène post-classique, prête à marquer les esprits.

► Damon Albarn, le 5 novembre

Damon Albarn / Steve Gullick

Figure de la Britpop, icône de la musique anglaise, Damon Albarn a su s’imposer comme un des artistes multi-instrumentiste et multi-facettes les plus prolifiques de sa génération. Leader de Blur dans les années 90, le musicien a très vite réussi à brouiller les pistes en associant son nom tour à tout à la fine fleur de la musique malienne, aux maîtres de l’afro beat, à l’innovation pop grâce au groupe cartoon hybride Gorillaz dont il est l’un des instigateurs, ou encore au super groupe The Good, The Bad and The Queen.

Il viendra dévoiler en live son nouvel album solo « The Nearer the Fountain, More Pure The Stream Flows », ode poétique et orchestrale à son pays d’adoption, l’Islande, sur la scène d’ARTE Concert Festival 2021.

► Anaiis, le 6 novembre

Anaiis / Waespi

Née en France et vagabondant entre l’Irlande, le Sénégal et les Etats Unis, la chanteuse et activiste Anaiis voit la musique comme vecteur de messages. Elle le montre d’ailleurs dans son deuxième album « This is no longer a dream », une ode bouleversante d’une artiste sur le chemin de l’auto-guérison dans une industrie musicale oppressante.

D’autres artistes à l’affiche très bientôt !

ARTE Concert Festival est un évènement musical filmé et retransmis en direct sur les internets avec la promesse de vivre la musique live autrement. Tous les concerts seront à découvrir en streaming et pendant plusieurs mois sur arteconcert.com et gaite-lyrique.net .

et Ouverture des réservations le 22.10.21 ! Gratuit, dans la limite des places disponibles.

