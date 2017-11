Avec The Study On Falling, Asaf Avidan revient accompagné de son groupe pour deux dates exceptionnelles sur la scène de l’Olympia

Asaf Avidan a 26 ans lorsqu’il touche pour la première fois une guitare. Cette toute première prise de contact fait suite à une longue histoire d’amour et a inspiré ses premiers titres, dont l’EP « Now That You’re Leaving ».

Ce premier opus, disponible à l’époque seulement dans quelques boutiques de Jérusalem, attire l’attention et reçoit un vif succès. Faisant face à une demande grandissante, Asaf Avidan s’entoure des Mojos et produit trois albums, tous couronnés de succès.

Fidèle à sa vision artistique, Asaf Avidan décide de poursuivre sa route en solo et d’explorer toute l’étendue de ses émotions et sa créativité, sans aucune distinction de genre. Ce choix a donné naissance à « Different Pulses », un album profondément introspectif, aux textes intimistes et à la réalisation audacieuse.

Alors que l’album venait de sortir, le remix bien connu de « Reckoning Song/One Day » obtient le succès qu’on lui connait et propulse Asaf sur le devant de la scène mondiale.

Après avoir sorti « Gold Shadow », regroupant des compositions plus personnelles et nostalgique, Asaf Avidan est de retour avec un nouveau spectacle où il sera seul à la guitare.

Après une série de succès internationaux, englobant Disques d’Or et de Platine et des concerts à guichets fermés à travers le Monde, Asaf Avidan désire aujourd’hui rappeler à son public qu’il est avant tout chanteur, auteur et compositeur.

Pour ce nouveau spectacle, ses paroles, ses mélodies et sa voix occuperont le devant de la scène.

