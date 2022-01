Selon le magazine spécialisé Billboard, les ventes de CD ont augmenté après des années de dégringolade. Une hausse portée en grande partie par le succès du nouvel album de la chanteuse Adele.

La chanteuse Adele a vendu à elle seule 898 000 exemplaires en CD de son album "30" © AFP / Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Et si après le grand retour en force du vinyle et la prépondérance du streaming, le prochain fait marquant de l'industrie musicale était... le retour du CD ? Pour la première fois en 17 ans, les ventes physiques de disques compacts sont reparties à la hausse sur le sol américain, selon le magazine Billboard, qui publie chaque semaine les chiffres de ventes de musique aux États-Unis.

La hausse est légère mais suffisamment rare pour être notée : en 2020, il s’était vendu 40,16 millions de CD dans le pays. En 2021, 40,59 millions de galettes ont été vendues. En face, les ventes de vinyles ont aussi atteint des records, mais se retrouvent mises en difficulté par le manque de matières premières, qui engendre une hausse des prix.

En France, le carton d'Orelsan en CD

Cette inversion de la courbe est surtout le fait d'une artiste : Adele, qui à elle seule a vendu 898 000 exemplaires en CD de son album "30" – soit plus de 2% de tous les disques vendus cette année aux États-Unis. Les ventes ont aussi été portées par la sortie de trois albums de la chanteuse Taylor Swift. Pop, country et K-Pop complètent le quintet de tête : les disques du groupe BTS et des chanteuses Olivia Rodrigo et Carrie Underwood ont aussi réalisé de beaux scores, avec des disques vendus autour de 200 000 exemplaires ou plus. Des succès qui reposent notamment sur des versions spéciales des disques, agrémentées de bonus voire de cadeaux physiques (posters, etc.).

Mais la hausse des ventes se traduit aussi dans les disques qui se vendent moins massivement. Les disques de "catalogue", c’est-à-dire ceux qui sont sortis il y a plus de 18 mois, ont aussi connu une croissance de 1,4% de leurs ventes en CD. En France, on ne connait pas encore le nombre de CD vendus sur l’ensemble des ventes physiques, mais un album en particulier a enregistré des performances record : avec ses 15 versions CD, chacune portant une pochette différentes, "Civilisation" de Orelsan a enregistré plus de 96000 ventes physiques sur sa première semaine de vente.