Barbara sur tous les fronts : à l'affiche du film de Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar. Et au cœur de la playlist concoctée par notre programmateur Thierry Dupin.

Barbara en 1964 sur le plateau de l'émission réalisée par Eric Le Hung "Moi j'aime" © AFP / Albert Courand / INA

Alors que "Barbara", le film de Mathieu Amalric, sort sur les écrans, la programmation musicale de France Inter a composé, notes après notes, titres après titres, une playlist pour rendre hommage à la longue dame brune, disparue il y a 20 ans.

Le « Barbara » de Mathieu Amalric - qui fit à Cannes l’ouverture de la sélection « Un certain regard » - n’est pas un biopic, mais une mise en abîme. Jeanne Balibar interprète une actrice qui doit interpréter Barbara. Amalric, réalisateur et acteur, est fasciné dans le film par la comédienne comme il l’est dans la vie par la chanteuse. Il le confiait en mai dernier à Augustin Trapenard sur France Inter :

Pourquoi Barbara ? Barbara, c’est la chaloupe, la mélopée, la voix dans l’oreille. L’impression intime de chacun qu’elle n’a écrit des chansons que pour soi. Et puis cette voix. (…) Barbara ne se considérait pas comme poète, elle disait ‘moi je n’écris que mes zinzins’.

Alors voici une vingtaine de ses "zinzins", choisis et agencés comme une partition. Les titres les plus emblématiques (A mourir pour mourir, La Petite cantate... ) croisent des duos (La Complainte de la butte, avec Frank Alamo) ou des reprises (La longue dame brune par Daphné, Le mal de vivremagistralement interprété par le canadien Pierre Lapointe) sans oublier évidemment l'incontournable Gérard Depardieu. L'acteur et la chanteuse ont joué ensemble le conte musical "Lily Passion" sur la scène du Zenith en 1986. Point d'orgue d'une amitié et d'une complicité indéfectibles. Et c'est avec Gérard Depardieu chantant "Ma plus belle histoire d'amour" que se clôt cette playlist.

Belle écoute !

