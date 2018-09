Sur France Inter, vous avez pu entendre des œuvres d'art parler cet été (et les précédents). Voilà que maintenant elles ont décidé de chanter, et même de faire de leurs aventures une comédie musicale. C'est le bonus déjanté de cette fin de saison de la chronique Bav[art]dages.

Une partie des personnages de Bav[art]dages le Musical © AFP / Hector Retamal / Giuseppe Cacace / Barbara Sax / Charly Tribailleau / S. Platt.

Et si les œuvres d'art savaient... chanter ? Après Bav[art]dages, la chronique dans laquelle on interviewe les œuvres d'art, voici un épisode bonus : Bav[art]dages le Musical, où les chefs-d'oeuvre de l'histoire de l'art prennent le micro et se lancent dans la création de leur propre comédie musicale.

Après le crépusculaire dernier épisode de cette chronique estivale, où le musée (fictif) de la Fondation Radio France finissait détruit, vous allez découvrir ce qu'il s'est vraiment passé, et comment Fontaine, l'urinoir de Duchamp, entouré de l'Angélus de Millet, du Cri de Munch ou encore de Impression soleil levant de Monet, ont décidé de conquérir le monde en donnant de la voix.

Aucune substance illicite n'a été consommée et aucune oeuvre d'art n'a été maltraitée pendant l'écriture et l'enregistrement de cette fiction musicale de 30 minutes, à écouter ci-dessous en trois parties (et d'un seul tenant sur le fil podcast de Bav[art]dages).

12'58 Bav[art]dages le Musical, acte 1 : "Bav[art]dages", "Vous êtes au musée", "Le blues du Picasso", "Tout le monde t'aime". Par Julien Baldacchino

9'12 Bav[art]dages le Musical, acte 2 : "Violons Ingres", "Qui es-tu ?", "Une p'tite pipe", "Le clash des œuvres d'art (instrumental)" Par Julien Baldacchino

10'00 Bav[art]dages le Musical, acte 3 : "La salle des Dali", "Pas sanitaire", "Final". Par Julien Baldacchino

Bavartdages, le musical © Getty

Avec (par ordre d'apparition) : Laetitia Gayet et Amélie Perrier (dans leurs propres rôles) ; Laurent Plessi (Fontaine, de Marcel Duchamp) ; Rita Neminadane (L'Angélus, de Jean-François Millet, et L'Angélus Architectonique, de Salvador Dali) ; Mathieu Foric (Le Cri, d'Edvard Munch) ; Sophie Le Cam (La fillette à la corbeille fleurie de Pablo Picasso) ; Alex Vizorek (La trahison des images, de René Magritte) ; Ambre Rochard (Impression, soleil levant de Claude Monet) ; Benjamin Plouvier (Les Deux Plateaux de Daniel Buren) ; Gouenaelle Buffard (Le Violon d'Ingres de Man Ray). Voix additionnelles et chœurs : Baptiste Collion, Bastien Deceuninck, Alicia Vullo.

Livret, paroles et musique : Julien Baldacchino sauf "Vous êtes au musée", parodie de "Vérone" (G. Presgurvic) ; "Le blues du Picasso", parodie du "Blues du Businessman" (L. Plamondon / M. Berger) ; "La Salle des Dali", parodie de "Rave Party" (L. Plamondon / R. Musumarra) et "Une p'tite pipe (hourra)" (P. Sébastien)

Vous aussi, chantez les meilleures chansons de Bav[art]dages le musical avec... le karaoké en vidéo !

Bav[art]dages (thème principal)