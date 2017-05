Volver à découvrir, en public et en direct, depuis la scène du studio 104 de la Maison de la radio

Benjamin Biolay © Volver

Benjamin Biolay sera en concert exceptionnel, le mercredi 7 juin 2017 sur la scène du studio 104 de la Maison de la radio. La soirée sera présentée par Rebecca Manzoni mais également à vivre et écouter sur France Inter et sur franceinter.fr

Benjamin Biolay © Karim Sadli

Pour assister au concert : maisondelaradio.fr

Une journée spéciale le Jeudi 18 mai : La veille de la sortie de son nouvel album, Volver, France Inter consacre une journée spéciale à Benjamin Biolay. L’occasion de découvrir en exclusivité cinq titres du second volet de Palermo Hollywood. Le chanteur, à la voix si mélodieuse, entraîne une fois encore les auditeurs sur des rythmes de musique hispanique et latine, intenses et poétiques.

Benjamin Biolay s'en revient dans Pop and co de Rebecca Manzoni le 16 mai 2017

Découvrez en avant-première "Hypertranquille", le nouveau titre de Benjamin Biolay par Séverine Bastin le 11 mai 2017