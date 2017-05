Journée spéciale Benjamin Biolay à l’occasion de la sortie de son nouvel album, dont vous pourrez découvrir en exclusivité cinq titres sur France Inter

Volver © Benjamin Biolay

Après avoir offert la primeur du premier extrait de Volver dans Boomerang d'Augustin Trapenard en février de cette année, c'est encore France Inter que l'artiste choisit pour présenter Volver, le second opus de Palermo Hollywood.

Auteur-compositeur-interprète, Benjamin Biolay nous entraîne là encore sur des rythmes de musique latine et sud-américaines, intenses, doux et poétiques, un an après la sortie de son prédécesseur.

