Immanquable !

Benjamin Biolay & Melvil Poupaud © Songbook

Benjamin Biolay et Melvil Poupaud n’ont plus besoin d’être présentés. Benjamin pour sa carrière de musicien et d’acteur et Melvil pour sa carrière d’acteur et de musicien.

Vous pensiez les connaitre ? … Benjamin Biolay et Melvil Poupaud reviennent à l’essentiel en jouant sur scène leur « Songbook » idéal les 19 et 20 février à l'Olympia.

Enfants du siècle dernier (ils sont tous les deux nés en janvier 73), Benjamin et Melvil ont très tôt croisé, dans des studios de musique ou sur des plateaux de cinéma, la route de quelques piliers de notre culture (Henri Salvador, Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Michel Piccoli, Éric Rohmer, Catherine Deneuve …).

C’est ce goût pour les rencontres et les expériences extraordinaires, entre musique et cinéma, qui a fondé leur amitié et qui les conduit aujourd’hui à partir ensemble sur les routes, avec l’envie de vous faire partager leur passion pour la musique, les textes et le spectacle.

Ils interpréteront notamment leurs chansons favorites, des chansons composées par Benjamin pour lui ou pour d’autres, ainsi que quelques surprises… Une tournée comme un road movie, une B.O. pour un buddy movie hexagonal.