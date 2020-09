Le 28 au Casino de Paris, le 29 à la Maroquinerie et le 30 octobre à l'Olympia.

Benjamin Biolay, live au 104 sur France Inter avec son nouvel album "Grand Prix" © Radio France / Anne Audigier

Trois dates parisiennes pour Benjamin Biolay, en concert le 28 au Casino de Paris, le 29 à la Maroquinerie et le 30 octobre à l'Olympia.

Benjamin Biolay revient illuminer l'automne 2020.

Avec un grandiose neuvième album, Grand Prix, Benjamin Biolay perpétue son savoir-faire mélodique, sa science harmonique et sa richesse lexicale.

Le chanteur stakhanoviste trouve ici le point d’équilibre idéal entre paroles et musique, tubes et ballades, références et clins d’œil.

Benjamin Biolay sur la scène du 104 © Radio France / Anne Audigier

Le nouveau répertoire gorgé de mélodies imparables, de refrains entêtants, de textes définitifs et d’arrangements audacieux va résonner en live lors de ces premiers rendez-vous qui lui permettent de s’installer pour plusieurs jours, dans chacune des villes où il va faire escale, et jouer avec le même plaisir dans des petites ou grandes salles.

En tournée dans toute la France !