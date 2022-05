Sous un soleil énorme…

B Lavillier © Radio France / C Abramowitz

Bernard Lavilliers est de retour à l'Olympia !

« Sous un soleil énorme », sorti le 12 novembre 2021, est un album solaire, à multiples facettes. Durant l'année 2019, Lavilliers part en Argentine, démarrant un nouveau cycle, donnant naissance à quelques chansons qu'il défendra en tournée en 2022 et sur la scène de l'Olympia du 16 au 19 juin 2022 (concerts supplémentaires du 27 au 30 octobre 2022).

Autour de Lavilliers, des fidèles comme Romain Humeau du groupe Eiffel, des complices de longues dates, musiciens aux multiples talents comme Georges Baux, Xavier Tribolet ou Michaël Lapie… Mais aussi de nouveaux venus : le duo Terrenoire, un collectif imparable avec Izia, Gaëtan Roussel, Hervé et Eric Cantona !

Je marche seul dans Buenos Aires, je sais que je n’ai rien compris, mais cette odeur m’est familière, comme un secret jamais écrit.

Bernard Lavilliers

Bernard Lavillier © Radio France / C Abramowitz

« Avec en tête cette phrase de René Char, « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil », Lavilliers entend bien battre Le cœur du monde comme personne, et Sous un soleil énorme traduit tant les inquiétudes que les épiphanies d’un citoyen sans frontière qui prend le pouls des humains comme il les boxe parfois dans les cordes.

Sa voix chaleureuse est un baume trompeur, car ici l’écriture est à vif, narquoise parfois, conjuguant à merveille l’intime et « l’extime », le politique et le poétique, l’ici et « L’ailleurs », celui des multiples ‘Voyages’ mais aussi, anticipé et comme exorcisé, du dernier d’entre eux.

Rarement un de ses disques aura autant fait se croiser toutes les vies de Lavilliers.

Sous un soleil énorme, il est question du réchauffement du climat, forcément, mais aussi des multitudes de possibles qu’une chaleur plus humaine parvient toujours à tirer des déclins annoncés. Les porteños en savent quelque-chose. »

Christophe Conte sur le site de Bernard Lavilliers