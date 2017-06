Découvrez en avant-première ses nouveaux titres, tout en profitant des classiques de son répertoire.

Bernard Lavilliers chante © Radio France / Adrien Carat

Juste avant la sortie de Cinq Minutes au Paradis, son prochain opus à paraître à l’automne prochain, Bernard Lavilliers se produira sur la scène du studio 105 de la Maison de la radio.

Un concert enregistré en public le jeudi 22 juin, à 19h30 - Réservations : maisondelaradio.fr

Bernard Lavilliers et ses musiciens © Radio France / Adrien Carat

►►► Et à suivre cet été :

France Inter célèbre les 50 ans de carrière de Bernard Lavilliers avec Est-ce ainsi que l’homme vit ?, une série de 9 épisodes d’une heure, consacrée au chanteur et réalisée par Jean-Luc Lehmann et Thierry Chatel (en co-production avec les Médias Francophones Publics). Une plongée dans l’univers professionnel et personnel de l’artiste, à vivre tout au long de l’été.

Un concert présenté par Didier Varrod à vivre et écouter sur France Inter et sur franceinter.fr