On connait la passion de quelques stars pour le cyclisme : Kraftwerk, David Byrne le leader des Talking Heads ou même le couturier Paul Smith. Celui que l'on attendait moins sur un vélo, c'est Freddie Mercury.

Freddie Mercury et Brian May du groupe Queen durant un concert en 1978 © Getty / George Rose

L'histoire de la relation entre Queen et le sport n'est pas si limpide : We Are The Champions a été imaginée après que des supporters de Liverpool aient entonné l'hymne de leur club de foot, You'll Never Walk Alone, pendant un concert. Le tube deviendra des années plus tard le chant de victoire des clubs et des supporters en coupe d'Europe. Pourtant les membres du groupe n'ont jamais été très friands de football et même de sport en général.

Certes, Freddie Mercury a grandi en jouant au ping-pong et a pratiqué la boxe, mais sa passion pour le sport s'arrête finalement à l'âge adulte... jusqu'à ce 19 juillet 1978. Ce jour-là, la 18e étape du Tour de France, reliant Morzine à Lausanne passe par Montreux sur les rives du Lac de Genève. Le groupe anglais Queen a pris ses quartiers dans la ville Suisse pour y enregistrer quelques chansons et participer au festival. Freddie Mercury assiste au passage du Tour. Fasciné par la course, il décide d'écrire Bicycle Race.

Au final, la chanson n'a pas grand chose à voir avec le Tour de France

Mercury y évoque son envie de faire du vélo au milieu de propos décousus sur la société, la politique et la pop culture. Les paroles fonctionnent sur un principe d'opposition (♪ You say black, I say white ♪) et Mercury rejette toute forme d'adulation, que ce soit pour Dieu, Frankenstein, _Peter Panou encore Star Wars_, dont il était pourtant fan dans la vie. Il ne veut qu'une chose, au milieu du chaos politique des années 1970 (le Vietnam et le Watergate) : c'est faire du vélo.

Enregistré à Montreux dès le mois de Juillet, Bicycle Race figure sur l'album Jazz et sort sous la forme d'un single couplé à Fat Bottomed Girls, autre titre de l'album lui-même évoqué dans les paroles de Bicycle Race.

Cette année là, le français Bernard Hinault remporte son premier Tour de France, Freddie Mercury tombe amoureux de Montreux. On peut y admirer depuis 1996 une statue à son effigie surplombant le lac.

La statue de Freddie Mercury à Montreux © Getty / Xiezhe Huangfu / EyeEm

