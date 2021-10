"Birds On A Wire", le duo de voix et de violoncelle composé de Rosemary Standley et Dom la Nena, était au micro d'Antoine de Caunes et Charline Roux ce mardi dans "Popopop", et à cette occasion les deux musiciennes ont repris un tube des Pink Floyd : "Wish You Were Here".

La génèse du groupe "Birds On A Wire"

Rosemary Standley est franco-américaine, Dom La Nena est brésilienne. Cette dernière raconte leur rencontre : "Rosemary Standley avait envie de faire un projet violoncelle / voix, et on travaillait tous les deux avec la même productrice, qui nous a présentées". Rosemary Standley sortait de son expérience au sein du groupe Moriarty, avec six musiciens, elle avait envie aussi d' "un projet un peu plus minimal".

Une belle rencontre : "C'était il y a presque dix ans" poursuit Dom La Nena. "On devait faire cinq, six concerts. Et puis en fait, on est toujours là".

Quant au nom de leur duo, "Birds on a Wire", cela vient bien sûr de la chanson de Leonard Cohen. "Ça a été la première chanson qu'on a jouée ensemble" raconte Dom La Nena. "On s'est retrouvées autour d'un thé, juste à partager des chansons qu'on aimait bien. Il y avait des choses complètement improbables, beaucoup d'auteurs masculins : Tom Waits, Leonard Cohen, Bob Dylan… Et cette chanson-là, ça a été un peu notre moment de réunion".

Un morceau live, "Wish You Were Here" des Pink Floyd

En direct à l'antenne dans "Popopop", les deux musiciennes ont repris la chanson "Wish You Were Here" des Pink Floyd.

Un morceau qui date de 1968 (soit, avant leurs naissances) et qu'elles ont découvert adolescentes. Et puis : "on s'est retrouvées au Festival de Saint-Denis il y a quelques années" raconte Dom La Nena. "Il y avait une thématique : "spirites". Il fallait qu'on trouve des morceaux qui parlent de fantômes justement, mais aussi d'esprit, d'alcool, de drogues, etc. Il fallait qu'on trouve justement des morceaux à reprendre et du coup, nous est venue cette idée de ce titre".

Comment choisissent-elles les morceaux qu'elles reprennent ?

"Ça varie beaucoup" explique Rosemary Standley. "On a commencé sur une idée de "songbook" et de chansons d'enfance : qu'est ce qu'on écoutait enfant, qu'est-ce qu'écoutaient nos parents ? Il y a à la fois des berceuses, beaucoup de chansons pour enfants.

Et puis, dans les chansons pour enfants, on se rend compte qu'il y a parfois des textes qui sont en fait très politiques, comme par exemple 'Duerme Negrito', qui parle d'une mère esclavagisée. On part souvent de mélodies qui sont simples, berceuses, rassurantes, mais dans lesquelles on découvre que les textes sont pas si naïfs".

Dom La Nena précise : "À la base, l'idée, c'était d'épurer complètement les morceaux et les arrangements et de mettre en valeur les textes et les mélodies et de mettre côte à côte un air baroque italien avec du Tom Waits ou une chanson bretonne".

Dans "Popopop", elles sont aussi venues dévoiler un nouvel extrait de leur EP, "Mascarade" : leur reprise de "With Or Without You", "la plus bizarre et la plus emblématique" de l'album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" des Beatles. Ici, le violoncelle prend la place du sitar originel. "C'est un peu un ovni dans ce disque" note Rosemary Standley. "En général, ce que faisait Harrison est assez et toujours un peu bizarre, à part"

