Découvrez les inédits de l'album Triplicate de Bob Dylan sur France Inter !

Boomerang, la Bande originale, la Tête au carré, Si tu écoutes, j'annule tout, le 18/20, L'heure bleue, Very good trip... Jeudi 30 mars, toutes les émissions de France Inter seront à l'écoute du triple album studio de Bob Dylan, Triplicate, sortie le 31 mars.

Triplicate, le premier triple album de sa carrière, met en valeur les talents uniques qui ont fait la renommée de Dylan comme chanteur, arrangeur et chef d'orchestre.

Trente standards de la musique américaine d'auteurs-compositeurs connus et plébiscités revisités par Bob Dylan .

L’album produit par Jack Frost est le 38ème album studio de Bob Dylan et marque un renouveau dans sa musique depuis Fallen Angels, qui est sorti en début 2016.

Pour Triplicate, Dylan a rassemblé son équipe de tournée dans les studios de Capitol à Hollywood pour enregistrer des chansons sélectionnées avec attention parmi un éventail d’auteurs-compositeurs américains tels que Charles Strouse et Lee Adams, Harold Arlen et Ted Koehler (“Stormy Weather”), Harold Hupfield (“As Time Goes By”) et Cy Coleman avec Carolyn Leigh (“The Best is Yet to Come”). Les titres des singles sont ‘Til The Sun Goes Down, Devil Dolls et Comin’ Home Late.

En décembre 2016, Bob Dylan a été récompensé par le Prix Nobel de Littérature par l’Académie Suédoise “pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine”