Invité ce vendredi de "Boomerang" d'Augustin Trapenard, le duo malien a dévoilé en avant-première le titre issu de leur nouvel album..

Amadou et Mariam reviennent pour leur nouveau single " Bofou Safou" © Hassan Hajaj

Un voyage sur le continent Africain, c'est ce que nous propose le nouveau single d'Amadou et Mariam. Un voyage sur une danse rythmée par des échos à de grandes figures, pour n'en citer que quelques unes, William Oneyabor, Oumou Sangamé, Eric Cosaque... Qui se baladent dans des paroles en bambara (langue nationale du Mali) et en français. Le duo malien est donc enfin de retour, avec un de ces tubes indolents et sensuels, dont ils se sont fait une spécialité. Un ton lent, très bien porté par Mariam avec sa magique voix qui régale les oreilles, anime nos pas de danse et nous projette directement sur les terres maliennes.

Ce nouveau single retrace l'histoire de l'afro-disco des années 70 à 2010, non point avec nostalgie, mais avec l'assurance que l'influence du duo sur le revival et l'engouement actuel autour des musiques africaines, et surtout de l'afro-disco-funk, n'est plus à prouver. Ils furent parmi les premiers à déchiffrer les nouveaux territoires pour la musique africaine et se voient renommés les parrains du grand mixte entre afro-beat et pop moderne, musique traditionnelle et production électronique.

"Bofou Safou", ces jeunes hommes nonchalants au travail mais entrain à vivre pleinement et à profiter de chaque pas de danse, sont gentiments moqués par les deux voix d'Amadou et Mariam qui s’entremêlent pour nous offrir une trêve. Une trêve accompagnée des sons et des couleurs africaines...