Nous avions laissé Camille virevoltante et magnétique, le corps en transe, transformant le music-hall parisien en temple de chants et de danses improvisées et libératoires.

Camille a mis au monde un opus qui a crié en sortant de sa matrice un oui majuscule, coiffé d’un tréma significatif. Tout est dit dans ce titre manifeste. Un sens qui permet de percevoir les sons, et d’être dans l’accord parfait de l’ouverture.

Entrez dans la métaphore et tout devient limpide. Le O symbolise la matrice, le U le réceptacle et le I la rectitude. Le tréma indique par ailleurs que ce oui est bien planté. Trois lettres pour signifier un cahier des charges.

Mais Camille, telle qu’en elle-même, n’a de cesse que de se délester (précisément) des charges qui peuvent contraindre ses recherches artistiques. Et surtout qui risquerait d’entamer son instinct phénoménal.

Autour de la voix lead : Un tambour, un choeur rythmique, et un choeur lyrique. C’est de cette troïka originelle que vont naître les chansons. Puis, dans un deuxième temps de cette genèse, Camille laisse progressivement le Moog synthétiser les chansons.

Au commencement tout est parti d’un travail sur la pulsation. La pulsation c’est le rythme et le rythme c’est la vie. Mais là encore Camille et Clément Ducol, son fidèle complice artistique depuis le précédent album, ont cherché à désaxer ce travail. Ainsi ont-ils traqué le rythme impair, très libérateur en termes de composition et peu utilisé dans la pop.

Je voulais faire un disque protestataire

Je voulais dire Non

Et voilà que je dis OUÏ

Dans OUÏ il y a tout

la rondeur du O

l’ouverture du U

la droiture du Ï

Tout ce que je souhaite

dire, être et devenir

Aucun obstacle

au chant des voyelles

au battement du coeur

du OU au Ï

de l’obscurité à la lumière

du grave à l’aïgu

de la terre aux nues

du tambour à la voix

de lui à moi

Et au bout du labeur

le Ï tout OUÏ

et ses deux poings

levés vers le ciel

