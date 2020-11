Un voyage à nul autre pareil, avec un artiste décalé et poétique, à l’univers "un peu" déjanté, en compagnie de Laure Adler, Michka Assayas et Laurent Goumarre !

Philippe Katerine "Confessions" © Erwan Fichou & Theo Mercier 2019

Dans son dernier album Confessions, dont France Inter est partenaire, le chanteur accueille de nombreux invités, tel Gérard Depardieu, Camille, Léa Seydoux, Lomepal, Oxmo Puccino, Dominique A..., mais c’est en solo que Philippe Katerine viendra égayer notre soirée du 3 décembre en direct :

Et puis quand j’ai fini mon disque, j’allais super bien. Ça s’arrête là, c’est purement égoïste. Après, il y a cette pensée que les gens qui vont l’écouter vont aller mieux aussi, j’espère que ce sera ça. Et c’est ce que je pense, présomptueusement.

Philippe Katerine itw de Laurent Goumarre le 14 janvier 2020.

Philippe Katerine "Confessions" / Erwan Fichou & Theo Mercier 2109

C’est une grande histoire d’amour entre Philippe Katerine et France Inter. Facétieux, généreux, l’artiste évoquera avec humour et dérision, ses tendresses musicales et ses incartades mélodiques.

Gageons que cela va nous faire un bien fou !