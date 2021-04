Le chanteur et producteur de disques corse était invité dans "Boomerang", à l'occasion de la sortie de son nouveau titre "L'homme l'idéal". Au micro d'Augustin Trapenard, pour sa carte blanche, il a choisi d'exprimer son amour pour la chanson en interprétant "Ce n'est rien" de Julien Clerc.

Carte blanche - Bertrand Burgalat reprend "Ce n'est rien" de Julien Clerc © Getty / 2017 Foc Kan / Contributeur

C'est en écoutant en boucle le disque légendaire de Pink Floyd The Dark Side Of The Moon, et en assistant à l'un de leur concert en 1974, que le chanteur a compris qu'il consacrerait sa vie à la musique. Depuis, il intègre toutes les influences en vogue, des années 1960 jusqu'aux tendances actuelles, tout ce qu'il est possible d'associer pour donner corps à une musique qui épouse aussi bien le rock que l'électronique.

Son style est aussi éclectique que ses collaborations artistiques sont indénombrables. Celui que l'on surnomme souvent le "Phil Spector français" est venu se confier sur les rêves que suscitent en lui l'écriture musicale, ses approches de la composition, dans "Boomerang".

À cette occasion, Bertrand Burgalat a souhaité reprendre la chanson "Ce n'est rien" de Julien Clerc, un titre auquel il reste particulièrement attaché tant c'est, pour lui, "la musique dans ce qu'elle a de plus beau, un exemple de morceau totalement intemporel qui plonge droit au cœur, mélangeant aussi bien la joie que la mélancolie".

Une chanson écrite par Étienne Roda-Gil, parue sur l'album Niagara sorti en 1971. Avec ici des arrangements du compositeur Jean-Claude Petit et une collaboration avec son ami Laurent Chalumeau :

Ce n'est rien

Tu le sais bien le temps passe, ce n'est rien

Tu le sais bien Elles s'en vont comme les bateaux et soudain

Ça revient

Pour un bateau qui s'en va et revient

Il y a mille coquille de noix sur ton chemin

Qui coule et c'est très bien [...]

